Windows 11, oggi la presentazione ufficiale. Come seguire l’evento

Appuntamento alle ore 17.00 quando Microsoft svelerà al mondo la nuova versione del suo famoso sistema operativo. IN AGGIORNAMENTO.

Oggi è il grande giorno: alle ore 17.00, infatti, Microsoft presenterà ufficialmente la nuova versione di Windows. Il sistema operativo per computer più utilizzato al mondo è pronto a rinnovarsi con l’incarnazione numero undici, e dopo le varie informazioni, anche non ufficiali, emerse negli scorsi giorni, l’attesa nel pubblico è veramente molto alta. Intanto il colosso di Redmond ha stuzzicato i suoi utenti con un breve teaser su Twitter dove in nove secondi mostra alcuni riferimenti alle gesture e all’esperienza touch di Windows 11.

Set a reminder to experience what’s new, live, June 24th at 11 am ET 📅 https://t.co/r7D0GQnR4x pic.twitter.com/UJrji0WxxB — Windows (@Windows) June 23, 2021

Dove seguire la presentazione di Windows 11

Microsoft non ha comunicato nessun canale YouTube o di altre piattaforme per la trasmissione live di presentazione di Windows 11. L’unica diretta annunciata, al momento in cui scriviamo, sarà dal sito ufficiale raggiungibile cliccando qui. Collegandosi oggi 24 giugno 2021 alle ore 17.00 alla pagina, apparirà il player che permetterà di seguire la diretta dell’evento.

Da quanto emerso in Rete nei giorni scorsi, appare chiaro che la nuova versione di Windows proporrà dei cambiamenti nel design del sistema operativo con un’interfaccia utente più moderna, dove spariscono le Live Tiles (riattivabili comunque) e la barra di navigazione si sposta al centro. Il menu Start è invece molto simile a quello originariamente trovato in Windows 10X. C’è anche un’opzione per riportare eventualmente il tutto dalla posizione base centrale al lato sinistro dello schermo.

Le icone sono state completamente ridisegnate, così come le finestre, rielaborate anche per quanto riguarda le trasparenze. Il sistema operativo include anche una dark mode e widget progettati per fornire un rapido accesso a notizie, meteo e altri contenuti web.