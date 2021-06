Sky abbassa il prezzo del pacchetto Calcio a 5 euro al mese

Dal 1° ottobre il costo di Sky Calcio scenderà automaticamente a 5€ al mese. Più di 800 partite di calcio italiano ed europeo, tutte insieme.

Sky ha comunicato ufficialmente il prezzo e la composizione del nuovo pacchetto Calcio, valido per tutti gli abbonati via satellite, internet tramite fibra e digitale terrestre. L’azienda ha anche segnalato che il costo dell’abbonamento verrà azzerato per tutti dal primo luglio al 30 settembre 2021. Come si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale della famosa piattaforma televisiva a pagamento satellitare, chi non fosse interessato all’offerta, dal 23 giugno fino al 31 dicembre 2021 potrà rimuovere Sky Calcio, senza né costi né spese o perdita degli sconti). In questo caso, qualora il cliente stesse fruendo di uno o più sconti sul suo abbonamento, potrà mantenerli tutti attivi fino alla loro scadenza, con la sola eccezione degli sconti puntualmente attribuiti al costo di quest’ultimo, che decadranno automaticamente con la sua rimozione.

Sky Calcio, cosa cambia?



La scelta di Sky appare chiaramente come una mossa strategica necessaria per tentare di arginare con un prezzo concorrenziale l’emorragia di clienti che ha deciso di passare alla concorrenza, attratti dalla vasta offerta calcistica proposta da DAZN, la quale si è assicurata i diritti TV della Serie A fino al 2024, e proprio in questi giorni ha presentato al pubblico il suo listino prezzi per gli abbonamenti relativi alla prossima stagione.

DAZN, lo ricordiamo, trasmetterà tutte le 10 partite di ciascuna giornata del campionato di Serie A a partire dalla prossima stagione: 7 saranno in esclusiva, e potranno essere seguite soltanto su DAZN, mentre le altre 3 verranno trasmesse in diretta in co-esclusiva. Questo significa che chi è abituato a pagare un abbonamento da 9,99 euro al mese dovrà adattarsi presto alla novità: l’abbonamento mensile su DAZN passerà a 29,99 euro al mese.



Di contro, con 5 euro al mese Sky propone ai clienti la Serie A, con 3 partite su 10 per ciascun turno, comprese le gare del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45. Poi, la Serie B, con tutte le 380 partite della stagione, oltre a playoff e playout e la grande stagione del calcio europeo, con 300 partite da vivere con le grandi stelle internazionali. Sky ha anche l’esclusiva per l’Italia della Premier League, per le migliori partite della Bundesliga e la Ligue 1 francese.