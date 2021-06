Abbiamo atteso a lungo, ma alla fine le videochiamate di gruppo su Telegram sono arrivate e la concorrenza può iniziare a tremare.

Abbiamo atteso a lungo, ma alla fine le videochiamate di gruppo su Telegram sono arrivate e la concorrenza può iniziare a tremare. L’ultimo aggiornamento di Telegram per iOS e Android permette di trasformare le chat vocali nei gruppi in vere e proprie videochiamate senza alcuna interruzione e con la possibilità di condividere anche lo schermo del dispositivo così da mostrare a tutti i partecipanti quello che si sta vedendo.

Come fare videochiamate di gruppo su Telegram

Le videochiamate di gruppo su Telegram possono essere avviate da una qualsiasi chat vocale. È sufficiente toccare l’icona della videocamera per accendere il video e permettere a tutti i partecipanti di fare lo stesso. O meglio, non tutti tutti. Almeno per ora. Se, infatti, le chat audio non hanno un limite massimo di partecipanti, l’opzione per la videochiamata è al momento disponibile per le prime 30 persone che si uniscono alla chat vocale.

Telegram spiega che questo limite aumenterà presto man mano che le chat vocali inizieranno a essere usate per lo streaming dei giochi, eventi dal vivo e altro.

Durante le videochiamate su Telegram è possibile anche condividere il proprio schermo, un’opzione molto utile soprattutto per le riunioni di lavoro.

La condivisione dello schermo anche su tablet e desktop

Le videochiamate e la condivisone dello schermo non è soltanto una prerogativa della versione di Telegram per smartphone iOS e Android. Anche su tablet è possibile fin da subito testare le novità introdotte e lo stesso accade anche per desktop. Nel caso in cui si utilizzi la condivisione dello schermo tramite l’app desktop di Telegram, lo schermo di chiunque inizi a condividere il suo schermo sarà fissato automaticamente.