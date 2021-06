Windows 11, Microsoft cambia i requisiti minimi per l’update

Windows 11 sarà compatibile solo con sistemi dotati di un chip TPM 2.0, su CPU specifiche e con GPU che supportano DirectX 12.

Microsoft ha modificato i parametri relativi al modulo Trusted Platform Module, e ai requisiti minimi richiesti per l’upgrade a Windows 11. Allo stato attuale, il colosso di Redmond scrive che Windows 11 sarà compatibile solo con sistemi dotati di un chip TPM 2.0 (quindi non più dalla versione 1.2), che dovranno soddisfare delle specifiche hardware e con una GPU che supporta DirectX 12. I dispositivi che non soddisfano i requisiti hardware non possono essere aggiornati al nuovo sistema operativo. Nel dettaglio:

Processore: 1 gigahertz (GHz) o più veloce con 2 o più core su un processore a 64 bit compatibile o System on a Chip (SoC);

RAM: 4 gigabyte (GB);

Storage: 64 GB or larger storage device

System firmware: Trusted Platform Module (TPM) versione 2.0;

Scheda Grafica: Compatibile con DirectX 12 o successive con WDDM 2.0 driver;

S mode è supportata solo sulla Home edition di Windows 11. Chi sta utilizzando un’edizione diversa di Windows in modalità S, dovrà disattivarla prima di eseguire l’upgrade.

Windows 11, una rivoluzione per Microsoft?



Il sistema operativo per computer più utilizzato al mondo è pronto a rinnovarsi con l’incarnazione numero undici, ma a quanto pare, come visto, non sarà possibile adoperarlo su tutti i computer, a causa della necessità dell’azienda di richiedere obbligatoriamente un modulo per la sicurezza, che di fatto taglia fuori dall’aggiornamento tanti PC non certo vecchi, come evidenziato nella lista di processori qui di seguito:

AMD: supportati alcuni Ryzen di seconda generazione e i chip più recenti;

Intel: dall’ottava generazione in poi;

Qualcomm: tutti i SoC usati fino a oggi nei sistemi Windows on Arm, escluso lo Snapdragon 835.

Per tutte le informazioni dettagliate vi rimandiamo comunque alla pagina ufficiale di Microsoft, mentre se volete testare la compatibilità del vostro computer con Windows 11 potete scaricare l’apposita app ufficiale da qui. Il rilascio di Windows 11 è previsto per la fine dell’anno e sarà un upgrade gratuito per gli utenti Windows 10.