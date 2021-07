Samsung lancia TV Plus e Samsung O su smartphone e tablet

Con oltre 46 canali, Samsung TV Plus offre contenuti gratuiti direttamente su smartphone o tablet, comprese news, giochi e streaming.

Dopo il successo del lancio del servizio su smartphone e tablet negli USA, Regno Unito e Germania, Samsung annuncia oggi che Samsung TV Plus, una delle principali app per Smart TV, verrà rilasciata su Galaxy Store e Google Play Store per smartphone e tablet Galaxy selezionati, anche in Italia. L’applicazione offrirà l’accesso immediato a 46 canali gratuiti senza richiesta di pagamento, iscrizione o abbonamento, con diverse ore di contenuti TV, film, serie, musica, notizie, lifestyle, sport e outdoor e anche intrattenimento gratis.

Samsung TV Plus



Dal 30 giugno, gli utenti di smartphone e tablet Samsung Galaxy potranno accedere quindi a contenuti di canali TV live e on demand gratuitamente, come ad esempio Vevo Pop, Clubbing TV, Fashion TV, Italian Fishing TV, Sportoutdoor TV, Motor 1 TV, Brindiamo!, Cinema Segreto, Bizzaro Movies, CG TV, Dark Matter Film e TV, Mondo TV Kids, Planeta Junior, Yamato Animation, Euronews Live, Bloomberg TV+, Teletubbies, Televisa Telenovelas e Cuore Ribelle.

Con Samsung TV Plus sullo smartphone, sarà possibile personalizzare quello che si guarda e creare un’esperienza unica. L’utente potrà scegliere i suoi canali preferiti, impostare i promemoria e organizzare la sua app adattandola alle proprie esigenze, il tutto scoprendo consigli sui canali e sulle nuove uscite sempre a portata di mano. L’app mobile è stata pensata esclusivamente per proprietari di smartphone e tablet Samsung Galaxy, e sarà disponibile per il download immediato e l’accesso a contenuti completamente gratuiti per chiunque abbia una connessione internet.

Samsung O



La nuova app standalone Samsung O, basata su Android 11 e sull’aggiornamento One UI 3, è invece la destinazione ideale per immergersi immediatamente in contenuti premium completamente gratuiti che rispondono alle richieste degli utenti e offrono un intrattenimento appositamente curato e istantaneo. Cristina Sala, Senior Business Development Manager Italy TV Plus, ESBO ha commentato: “L’utente e le sue esigenze sono sempre al centro di tutto quello che facciamo”.

E ancora: “Il lancio di Samsung TV Plus e Samsung O su smartphone e tablet in Italia ci consentirà di offrire agli utenti ulteriori contenuti, anche quando sono in movimento e rispondendo ad ogni stile di vita. Gli utenti possono fruire dell’intrattenimento con flessibilità, personalizzando la propria esperienza visiva con TV Plus, aggiornandosi sulle ultime notizie, guardando svariati film e serie TV, vari canali musicali, di animazione, sport e outdoor, lifestyle e intrattenimento, dedicandosi ai giochi e, nei prossimi mesi, ascoltando all’istante anche podcast con Samsung O”.