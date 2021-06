Samsung Galaxy S21+ 5G in offerta per il Prime Day

Il Prime Day 2021 di Amazon porta con sé il nuovo e potente Samsung Galaxy S21+ in offerta ad un prezzo mai visto prima.

Il Prime Day 2021 di Amazon ci sta regalando tante piacevoli sorprese, ma oggi vogliamo segnalarvi un’offerta che i fan di Samsung non possono lasciarsi scappare: il nuovo e potente smartphone Galaxy S21+, disponibile in Italia da una manciata di mesi, scende di prezzo in occasione di quello che è a tutti gli effetti l’evento dell’anno per i cacciatori di offerte.

Il sistema di fotocamere a 3 lenti e lo straordinario zoom del Samsung Galaxy S21+ oggi in offerta ti consentono di realizzare primi piani da urlo. Scatta foto ad alta risoluzione con la funzione Video Snap in 8K e utilizza lo zoom per vedere più da vicino i dettagli delle tue registrazioni. L’8K è la più alta risoluzione presente su uno smartphone Galaxy, e vanta un numero di pixel quattro volte maggiore rispetto al 4K. Grazie a questa tecnologia puoi creare splendide foto ad alta risoluzione direttamente dai tuoi filmati in 8K, e non devi più scegliere se scattare foto o girare video.

Galaxy S21+ vanta il primo processore 5 nm installato su uno smartphone Galaxy in grado di combinare velocità e prestazioni impressionanti in un chipset più piccolo. Questo notevole miglioramento rende il nuovo Galaxy S21+ 5G intelligente e gli consente di apprendere più velocemente. Non solo. La piattaforma Samsung Knox integrata nel processore del Galaxy S21+ 5G protegge il tuo smartphone, mentre la tecnologia Knox Vault mantiene criptati i tuoi dati biometrici. IP68, il Galaxy S21+ 5G è protetto anche da schizzi di acqua e polvere.

Vediamo insieme le specifiche tecniche del nuovo dispositivo che per le prossime ore potrà essere acquistato a 789 euro nelle tre colorazioni disponibili al momento in Italia: Phantom Black, Phantom Silver e Phantom Violet.

Samsung Galaxy S21+ in offerta: le specifiche tecniche

Schermo : Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ FHD+ 2400×1080, refresh rate adattivo (48-120Hz)

: Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ FHD+ 2400×1080, refresh rate adattivo (48-120Hz) Processore : Exynos 2100 (octa-core), 5nm

: Exynos 2100 (octa-core), 5nm RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128 GB o 256 GB

: 128 GB o 256 GB Dimensioni : 161,5 x 75,6 x 7,8 mm

: 161,5 x 75,6 x 7,8 mm Peso : 200 grammi

: 200 grammi Fotocamera principale : sensore principale da 12 megapixel (FOV 79°, F/1,8), ultra grandangolare da 12 megapixel (FOV 120°, F/2,2 )e zoom ottico da 64 megapixel (FOV 76°, f/2,0)

: sensore principale da 12 megapixel (FOV 79°, F/1,8), ultra grandangolare da 12 megapixel (FOV 120°, F/2,2 )e zoom ottico da 64 megapixel (FOV 76°, f/2,0) Fotocamera anteriore : 10 MP (Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2)

: 10 MP (Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Batteria : 4.800 mAh con ricarica 25W Super Fast Charging, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare

: 4.800 mAh con ricarica 25W Super Fast Charging, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare Connettività : 5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou

: 5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou Sensore impronte digitali : ultrasonico integrato nel display

: ultrasonico integrato nel display Colorazioni: Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi scontati per il Prime Day 2021 sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in questi giorni, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.