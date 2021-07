Samsung annuncia un nuovo torneo di Rocket League

Dopo il successo della Odyssey League dello scorso anno, dedicata a PlayerUnknown’s Battlegrounds, Samsung annuncia un nuovo torneo.

Dopo il successo della competizione Odyssey League dello scorso anno, dedicata a PlayerUnknown’s Battlegrounds, Samsung Electronics propone un nuovo torneo competitivo di eSport, dove i giocatori guideranno auto e segneranno goal in Rocket League. Nelle fasi finali del torneo, che prevede un montepremi totale di 25.000 euro, gli spettatori potranno vedere in azione l’ultima gamma di monitor gaming Odyssey, con cui i giocatori potranno godersi i più recenti videogiochi ad alte prestazioni per PC e console con colori realistici.

Samsung e Rocket League



Il nuovo torneo Odyssey League, che coinvolgerà i giocatori europei di Rocket League, si terrà dal 23 luglio al 29 agosto in 10 regioni e 34 Paesi, con un cospicuo montepremi di 25.000 euro, oltre a diversi altri premi Samsung Odyssey. Le iscrizioni al torneo sono già aperte sul sito www.odysseyleague.gg. Samsung informerà sulle novità e i risultati del torneo tramite Twitter (@OdysseyLeague) e il proprio server Discord. Rocket League, per chi non lo sapesse, è un gioco arcade del 2015 e permette ai giocatori di sfidarsi a una partita di calcio utilizzando delle super vetture attrezzate di tutto punto anche per il combattimento.

Odyssey League, che prende il nome dall’innovativa gamma di monitor gaming Samsung, mira a cercare le migliori squadre d’Europa per titoli competitivi come Rocket League.

Gli spettatori delle finali europee vedranno in azione l’ultima gamma di monitor gaming Odyssey, che saranno utilizzati dalle squadre partecipanti nelle fasi finali del torneo. Grazie all’avanzatissima tecnologia gaming di Samsung, incluso il premiato Odyssey G9, recentemente insignito del titolo di miglior monitor da gaming dalla European Hardware Association, così come i nuovi modelli G70A, G50A e G30A, i giocatori potranno godersi i più recenti videogiochi ad alte prestazioni per PC e console con colori realistici, immagini definite, una precisione millimetrica e un’elevata velocità di risposta, proprio quello che serve per giocare a Rocket League.