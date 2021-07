Evangelion su Prime Video: l’ultimo film in esclusiva ad agosto

Prime Video si prepara a introdurre nel suo catalogo l’ultimo film di Evangelion, che sarà disponibile in esclusiva a livello globale.

Amazon ha rinnovato la sua sfida con Netflix, portando l’anime di successo Evangelion: 3.0 + 1.01 Thrice Upon A Time su Prime Video a livello globale, escluso il Giappone, il 13 agosto. A riportare la notizia è Deadline.

Uscito il mese scorso, il quarto e ultimo capitolo della saga cinematografica ha incassato oltre 86 milioni di dollari nei cinema giapponesi, risultando il più grande incasso dell’anno. Per coloro che si sono persi i capitoli precedenti, la buona notizia è che anch’essi stanno per arrivare su Prime Video, ovvero Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance ed Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo. Per chi non lo sapesse, la saga di successo si basa sulla storia degli Eva, un’arma umanoide biologica e multifunzionale, e degli Angeli, una forma di vita sconosciuta che prende forma dopo che la Terra è stata distrutta da un evento catastrofico.

Unendo il genere mech al teen drama più maturo e visto da una prospettiva decisamente adulta, il franchise di Evangelion è diventato un colosso della cultura pop in Giappone ed è un venerato anche all’estero. Netflix ha aggiunto la serie originale al suo catalogo nel 2019, insieme a due film — Evangelion: Death True² e The End of Evangelion —, e, anche se probabilmente questo ha aumentato la popolarità dell’anime, alcuni fan si sono lamentati della nuova traduzione. Più recentemente, Netflix ha annunciato circa 40 serie anime e film nel tentativo di collezionare nuovi abbonati in Asia.

Amazon anche dispone di una vasta gamma di cartoni animati made in Japan: il nuovo film di Evangelion è un grande colpo per l’azienda e potrebbe spingerla a concentrarsi ulteriormente sul genere.

A proposito di cartoni animati giapponesi, ecco i 5 film d’animazione da non perdere su Netflix (esclusi gli acclamati capolavori firmati Studio Ghibli, che meritano di essere visti tutti).