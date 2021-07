Galaxy Unpacked, tutti i prodotti Samsung in anticipo

Ad un mese dal nuovo evento Samsung Galaxy Unpacked, un leak svela tutti i dispositivi che l’azienda coreana annuncerà al Mondo.

Ci risiamo. Samsung si conferma ancora una volta la peggior azienda tech in grado di mantenere un minimo di riserbo sui nuovi prodotti in arrivo. Ad un mese esatto dal nuovo evento Galaxy Unpacked, fissato per l’11 agosto prossimo, l’azienda sudcoreana è stata vittima di un clamoroso leak che ha svelato l’intera lineup dei prodotti. Non i nomi, non le specifiche, ma proprio le immagini ufficiali targate Samsung, che continua ad avere dei problemi della catena di gestione delle immagini promozionali.

Grazie al noto leaker Evan Blass sappiamo che Samsung svelerà i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3:

Il Galaxy Z Fold 3 sarà disponibile in tre colorazioni: bianco, verde e nero. Quattro, invece, le colorazioni del Galaxy Z Flip 3: viola, nero, oro e verde.

Ad agganciare i due smartphone pieghevoli ci sarà anche il tanto vociferato smartphone di fascia media Samsung Galaxy S21 FE:

Non solo smartphone. Samsung svelerà anche i nuovi smartphone che potrebbero rispondere al nome di Samsung Galaxy Watch 4. E anche in questo caso abbiamo le immagini ufficiali:

E sempre il prossimo 11 agosto Samsung annuncerà anche il Galaxy Watch Active 4 in cinque colorazioni: grigio, verde scuro, bianco, pesca e nero.

E che dire dei nuovi auricolari? C’è un leak anche per quelli. I Galaxy Buds 2 dovrebbero arrivare in versione grigia, viola e bianca con cancellazione attiva del rumore:

Il mistero è stato svelato. Chissà se Samsung riuscirà a provocarci l’effetto WOW con qualche asso nella manica o se l’evento Galaxy Unpacked servirà soltanto ad ufficializzare prezzi, caratteristiche e date di uscita.