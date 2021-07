Samsung l’11 agosto svelerà i nuovi smartphone pieghevoli

Nel corso del secondo Unpacked dell’anno, Samsung svelerà Galaxy Z Fold 3 e la nuova generazione degli auricolari in-ear del gruppo.

Samsung ha annunciato ufficialmente data e ora del suo atteso evento intitolato Unpacked 2021, che vedrà finalmente presentati i nuovi dispositivi pieghevoli del colosso coreano. Parliamo ovviamente del Galaxy Z Fold 3, nuova versione del pieghevole dell’azienda, e del Galaxy Z Flip 3, versione senza 5G e dunque più economico. Il secondo appuntamento di quest’anno è fissato per l’11 agosto 2021, e sarà trasmesso in streaming dal sito Web di Samsung e da YouTube.

I pieghevoli di Samsung

Samsung Electronics dovrebbe presentare un totale di cinque nuovi prodotti, inclusi i già citati Galaxy Z Fold 3, Samsung Galaxy Z Flip 3, ovverosia i Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch Active 4, più il nuovo Samsung Galaxy Buds 2. I due dispositivi pieghevoli dovrebbero presentare uno schermo esteriore più ampio da 1,9 pollici, con il quale poter accedere alle notifiche senza dover aprire il telefono a conchiglia, e il supporto alla S Pen.

Samsung è decisa ad ampliare il supporto il suo pennino capacitivo anche ad altri smartphone che finora erano stati considerati “consumer”, come dichiarato da Tae Kim, Customer Experience Strategy di Samsung. Per quanto riguarda gli smartwatch, come risaputo saranno i primi a utilizzare One UI Watch, il nuovo OS basato sulla piattaforma Android Wear di Google, che quindi sostituirà il software casalingo Tizen OS. Galaxy Buds 2, infine, saranno la proposta entry level del colosso coreano in ambito e cuffie True Wireless, senza l’opzione per la cancellazione del rumore di fondo (ANC) che invece troviamo sulle Buds Live e Buds Pro.



Nel frattempo Samsung Electronics ha presentato il nuovo Samsung Galaxy A22 5G, l’ultimo smartphone della gamma di dispositivi 5G dell’azienda, che va ad arricchire l’amata serie Galaxy A, pensata per rendere le tecnologie innovative della società accessibili a un vasto pubblico. Galaxy A22 5G offre, infatti, tecnologie innovative a un prezzo conveniente ed è caratterizzato da un design elegante ed ergonomico, declinato in un’ampia gamma di colori.

Le elevate performance del nuovo smartphone garantiscono esperienze immersive sia nella fruizione di contenuti in streaming sia nel gaming e la sua fotocamera versatile è perfetta per catturare i momenti quotidiani.