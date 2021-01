Samsung regala Galaxy Buds coi pre-ordini di Galaxy S21

Redazione Webnews,

Niente da fare, Samsung non riesce proprio a non farsi scappare dalle mani tutti i dettagli dei prodotti che si appresta a presentare. È così ormai da anni e gli eventi di presentazione dei nuovi prodotti alla fine non sono altro che occasioni per confermare tutto quello che i consumatori già sanno, senza quell’effetto wow che, anche se solo in parte, continua a contraddistinguere gli eventi targati Apple.

Il 14 gennaio Samsung svelerà al Mondo i tre nuovi dispositivi della linea Galaxy S21, i nuovi auricolari Galaxy Buds Pro e i nuovi dispositivi Galaxy SmartTag già svelati pochi giorni fa da un leak. Oggi il solito WinFuture.de non soltanto dà l’ennesima conferma dell’arrivo di Galaxy Buds Pro e di SmartTag, ma svela anche gli omaggi che Samsung offrirà agli utenti che effettueranno il pre-ordine di uno dei tre nuovi smartphone a partire dal 14 gennaio, giorno dell’evento Samsung Galaxy Unpacked 2021.

I nuovi dispositivi di casa Samsung, infatti, saranno in pre-ordine subito dopo l’evento e resteranno in pre-ordine fino al 28 gennaio 2021. Sì, WinFuture, ci ha svelato anche la data del lancio ufficiale almeno per il mercato statunitense ed europeo: il 29 gennaio 2021.

Per tutta la durata della finestra di pre-ordine, chi acquisterà Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ o Samsung Galaxy S21 Ultra avrà in regalo gli auricolari Galaxy Buds a seconda del modello e Galaxy SmartTag:

Samsung Galaxy S21 : Galaxy Buds Live e Galaxy SmartTag

: Galaxy Buds Live e Galaxy SmartTag Samsung Galaxy S21+ : Galaxy Buds Live e Galaxy SmartTag

: Galaxy Buds Live e Galaxy SmartTag Samsung Galaxy S21 Ultra: Galaxy Buds Pro e Galaxy SmartTag

I Galaxy Buds Live hanno un prezzo di listino di 189 euro, mentre Galaxy Buds Pro saranno proposti in vendita a partire da 229,99 euro. Gli SmartTag di Samsung, invece, avranno un prezzo che potrebbe aggirarsi intorno ai 30 euro per ciascun tracker.