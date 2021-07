WhatsApp, foto e video che si autodistruggono ora su iOS

Anche su iOS è possibile testare i messaggi che si autodistruggono dopo la visualizzazione, grazie alla funzione View Once.

Dopo aver distribuito la funzione su Android, Facebook sta portando anche su iOS l’opzione per cancellare automaticamente i messaggi su WhatsApp dopo la lettura. Registrandosi alla versione beta 2.21.140.9 su Testflight, l’utente sarà in grado di inviare foto e video che si autodistruggono non appena vengono visualizzati. Accedendo alla funzione View Once (Visualizza una volta), vedrà quindi nel campo di inserimento della didascalia un pulsante dedicato simile a un timer.

A differenza dei messaggi effimeri di WhatsApp, che vengono eliminati dopo sette giorni, le foto e i video inviati utilizzando la modalità Visualizza una volta svaniranno immediatamente dopo che il destinatario li avrà chiusi. Il mittente riceverà una notifica quando i suoi file multimediali sono stati visualizzati.

Come osserva WABetaInfo, tuttavia, non c’è nulla che impedisca agli utenti di acquisire screenshot di contenuti multimediali, e il mittente non riceverà alcuna notifica nel caso in cui il destinatario lo facesse. Inoltre, il destinatario non avrà la possibilità di impedire al mittente di ricevere una notifica dopo aver aperto il messaggio. Qualche piccolo limite sul fronte privacy, insomma.

WhatsApp ha parlato della funzione come un modo per incoraggiare conversazioni più autentiche e intime. Il genitore Facebook in precedenza aveva affermato che alcune funzionalità sarebbero state inaccessibili agli utenti che non avrebbero accettato le nuove politiche sulla privacy, ma in seguito ha fatto marcia indietro su tale decisione.