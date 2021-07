Epson EcoTank, risparmia il 90% sul costo dell’inchiostro. Conviene davvero?

Le stampanti EcoTank di Epson dicono addio alle cartucce di inchiostro tradizionali e permettono di risparmiare fino al 90%. Convengono davvero?

Le stampanti per la casa sono fondamentali in questo periodo di smart working e non solo. I liberi professionisti non possono farne a meno e anche gli studenti, tra appunti, compiti a casa e tesine, possono aver bisogno di stampare anche all’ultimo minuto. È vero, soprattutto in città, che una copisteria è sempre dietro l’angolo, ma a seconda di quello che si deve stampare i costi potrebbero non essere sempre contenuti. Al contrario i costi di una stampante potente ed affidabile sono stati abbattuti nel corso degli ultimi anni e oggi con poche decine di euro ci si può portare a casa un dispositivo che non ci lascerà mai senza stampe o fotocopie. E le cartucce? Non sempre economiche, ma una valida soluzione arriva da Epson EcoTank.

Epson, da decenni leader nel settore della stampa da casa e da ufficio, ha trovato la soluzione che mette d’accordo tutti: le stampanti della linea Epson EcoTank dicono finalmente addio alle cartucce tradizionali in favore di un sistema di serbatoi ad altissima capacità che possono essere ricaricati grazie a pratici flaconi di inchiostro.

Un sistema economico ed efficace che sta prendendo sempre più piede anche in Italia. L’alta capienza dei serbatoi fa sì che la ricarica non debba essere effettuata con la stessa frequenza con cui si cambierebbero le cartucce con una stampante tradizionale. Basti pensare che i serbatoi delle stampanti EcoTank di Epson equivalgono a circa 72 cartucce.

Epson EcoTank conviene davvero? Come calcolare il risparmio

Al di là degli annunci dell’azienda, che assicura un risparmio fino al 90% sul costo dell’inchiostro, potete controllare voi stessi se e quanto risparmiereste passando ad Epson EcoTank. Epson offre uno strumento che vi permette di confrontare un modello di stampante Epson EcoTank con una delle prime 20 stampanti più vendute, inserendo quante pagine si prevedono di stampare ogni mese ed ottenendo così una stima del risparmio.

Il risparmio aumenta con Unlimited Printing

Al risparmio che viene assicurato già soltanto acquistando una stampante Epson EcoTank si affianca un validissimo servizio in abbonamento che garantisce 2 anni di inchiostro e assistenza gratuita da parte di Epson Italia. Ogni stampante EcoTank arriva con all’interno una Unlimited Card che può essere attivata online entro 14 giorni dall’acquisto. A quel punto, al costo di un abbonamento, ogni volta che nel corso dei due anni successivi si sta per terminare l’inchiostro sarà sufficiente ordinare nuovi flaconi a costo zero, facendoseli spedire a casa direttamente da Epson.

Il costo del servizio è di 39,99 euro, ma è possibile trovare spesso delle offerte che permettono di risparmiare davvero molto. Al momento, ad esempio, la Unlimited Card è in vendita su Amazon col 75% di sconto: a 9,99 euro è possibile attivare il servizio ed avere inchiostro illimitato per 2 anni dal momento dell’attivazione della carta.

Le stampanti Epson EcoTank in offerta

Le stampanti EcoTank hanno dei prezzi più alti rispetto a quelle tradizionali, ma chi non ha fretta può attendere le offerte che periodicamente vengono lanciate e acquistarle spesso anche a metà prezzo. È il caso di questi giorni, con due delle principali stampanti che vengono proposte con fino al 58% di risparmio.

