QuakeCon 2021, torna l’evento Bethesda. Date e programma

QuakeCon at Home torna con dirette, aggiornamenti sui giochi Bethesda, tornei, iniziative di beneficenza e molto altro.

La community del QuakeCon si riunirà ancora una volta online per giocare e celebrare i propri giochi preferiti raccogliendo fondi per fare del bene nel mondo. Con inizio il 19 agosto e fine il 21 agosto, il QuakeCon includerà dirette in streaming con aggiornamenti su giochi attuali e futuri, tornei, iniziative di beneficenza, cuccioli (ovviamente), omaggi e altro ancora. Gli organizzatori vogliono anche ripristinare il BYOC virtuale tramite Twitch Teams per aiutare ancora una volta a riunire i fedelissimi del QuakeCon grazie ai giochi.

Il programma del QuakeCon

Ecco alcune informazioni importanti sul QuakeCon 2021:

Diretta globale – Il QuakeCon inizierà ufficialmente giovedì 19 agosto alle 20:00. L’evento di più giorni includerà speciali streaming di influencer, i team della community di Bethesda da tutto il mondo, interventi degli sviluppatori e aggiornamenti dei giochi, e tutto a sostegno di iniziative di beneficenza. Lo staff del QuakeCon produrrà anche una serie di contenuti esclusivi per la community. Seguiteci per ulteriori informazioni, incluso il programma completo, nelle prossime settimane.

QuakeCon Twitch Team ufficiale – Giocare e condividere con gli amici nell’area BYOC è il cuore del QuakeCon. Quest’anno, la community si unirà e rimarrà connessa nuovamente tramite l’iniziativa ufficiale Twitch Team del QuakeCon. Team celebrerà il QuakeCon, permetterà di giocare e condividere titoli e aiuterà a raccogliere fondi per gli enti sostenuti dal QuakeCon. Alcuni giocatori verranno messi in evidenza sulla pagina Twitch Team di QuakeCon. Gli interessati possono iscriversi direttamente QUI.

QuakeCon Discord – La community può seguire sul server Discord del QuakeCon: stringere nuove amicizie, organizzare nuovi scontri e partecipare a iniziative di beneficenza, donando direttamente dalla diretta ufficiale di Twitch a organizzazioni quali Asian Americans Advancing Justice (AAJC), NAACP Legal Defense and Educational Fund, The Trevor Project e UNICEF.

Contestualmente, tornano anche le magliette legate alle iniziative di beneficenza per gli animali. Custom Ink dividerà i proventi delle vendite tra lo storico partner di Dallas che si occupa di adozioni, Dallas Pets Alive e FOUR PAWS, un’associazione dedicata al benessere degli animali di tutto il mondo. Quest’anno le t-shirts sono ispirate alle profondità degli inferi di DOOM Eternal e alla misteriosa isola di Blackreef di DEATHLOOP per ottenere il design esclusivo delle maglie “Pugcubus” e “Catloop”.