PlayStation 5, i giochi più attesi entro la fine del 2021

Dopo i primi mesi non troppo entusiasmanti, la fine del 2021 ci porterà tantissimi giochi per PlayStation 5. Ecco i più attesi.

I primi mesi di vita di PlayStation 5, uscita lo scorso novembre e ancora oggi disponibile col contagocce, non sono stati accompagnati grandi esclusive e titoli assolutamente da non perdere. O meglio, ci sono stati dei capolavori molto apprezzati dai giocatori, ma per contarli sono sufficienti le dita di una sola mano. L’autunno che sta arrivando, però, porterà con sé un’ondata di titoli tripla A mai vista prima, una vera e propria ventata di freschezza che, se affiancata da una maggiore disponibilità di console PS5, potrebbe portare ad un boom di vendite per Sony. Quali sono i giochi più attesi per PlayStation 5 da qui alla fine del 2021? Vediamoli insieme.

Hades (13 agosto 2021)

Arrivato a sorpresa alla fine dello scorso anno, Hades ha lasciato tutti a bocca aperta non soltanto per il gameplay innovativo e la grafica accattivante, ma anche per l’ambientazione e la storia che viene raccontata.

Ci troviamo a vestire i panni di Zagreus, il figlio di Ade, nel suo tentativo di fuggire dall’oltretomba per raggiungere il monte Olimpo. Non sarà un viaggio facile, va da sé, e gli incontri che faremo ci porteranno a spasso nella mitologia greca come pochi giorni hanno saputo fare.

La versione per PlayStation 4 e PlayStation 5 sarà finalmente disponibile dal 13 agosto 2021 in un’edizione fisica che include:

Un codice per il download della colonna sonora originale di Hades, composta da Darren Korb, con due ora e mezza di musica adrenalinica creata per il gioco.

Un libretto di 32 pagine a colori con il compendio dei personaggi. Le illustrazioni di Jen Zee accompagnano la presentazione del variopinto cast di dèi, fantasmi e mostri del gioco.

Ghost of Tsushima Director’s Cut (20 agosto 2021)

Ghost of Tsushima è uno dei titoli più apprezzati e giocati dello scorso anno, un’esclusiva per PlayStation che ha catapultato milioni di giocatori nel Giappone del 1270, il periodo della prima invasione dei Mongoli. Ad poco più di un anno dalla sua uscita, Sony e Sucker Punch Productions hanno deciso di allungare la vita a Ghost of Tsushima con una versione Director’s Cut in arrivo per PS4 e PS5 il 20 agosto con tantissimi contenuti aggiuntivi e un nuovo mondo da esplorare.

The Medium (3 settembre 2021)

Scopri un oscuro mistero che solo una medium può risolvere. Esplora contemporaneamente il mondo reale e quello degli spiriti. Usa le tue abilità psichiche per risolvere rompicapi che attraversano entrambi i mondi, porta alla luce angoscianti segreti e sopravvivi agli incontri con la Fauce, un mostro concepito da un’inenarrabile tragedia.

The Medium è un videogioco horror psicologico in terza persona che sfrutta un gameplay innovativo basato sulla realtà dualistica ed è accompagnato dalla colonna sonora originale composta da Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka. Immergiti ancora più a fondo nell’inquietante atmosfera del gioco che ora supporta pienamente le caratteristiche uniche del controller DualSense™.

Già disponibile per PC e Xbox Series X|S, The Medium arriverà anche su PlayStation 5 dal 3 settembre prossimo in versione standard e in edizione speciale Two Worlds che include la colonna sonora ufficiale e un artbook.

Tales of Arise (10 settembre 2021)

Per trecento anni, Rena ha imposto il suo dominio su Dahna, saccheggiando le risorse del pianeta e mortificando la dignità e la libertà degli abitanti. Questo racconto ha inizio con l’incontro tra un ragazzo e una ragazza, nati su pianeti differenti ma entrambi determinati a cambiare il proprio destino e a costruire un nuovo futuro.

Con un ricco cast di personaggi, un sistema di combattimento intuitivo e appagante e una storia coinvolgente ambientata in un mondo intriso di fascino, Tales of Arise porta ai massimi livelli il gioco di ruolo di scuola giapponese.

Tales of Arise arriva su PlayStation 5 il 10 settembre prossimo.

Deathloop (14 settembre 2021)

Deathloop è uno sparatutto in soggettiva next-gen di Arkane Lyon, il pluripremiato studio che ha creato Dishonored. In Deathloop, due assassini rivali sono intrappolati in un misterioso loop temporale sull’isola di Blackreef, condannati a vivere lo stesso giorno in eterno. Nei panni di Colt, l’unica possibilità di fuga è mettere fine a questo ciclo infinito assassinando otto bersagli chiave prima che il giorno ricominci. Impara da ogni ciclo, prova nuove strade, ottieni informazioni e scopri nuove armi e abilità. E spezza il loop a qualsiasi costo.

Deathloop, tra i giochi più attesi dell’anno, uscirà in esclusiva su console per PlayStation 5 il 14 settembre 2021.

Death Stranding Director’s Cut (24 settembre 2021)

L’ultima fatica di Hideo Kojima arriva finalmente su PlayStation 5 con un’edizione ribattezzata Director’s Cut – anche se Kojima non è molto d’accordo con questa definizione – che porta con sé nuovi contenuti e funzionalità esclusive per la nuova console di casa Sony

Far Cry 6 (7 ottobre 2021)

Far Cry 6 porta i giocatori nel cuore di una moderna rivoluzione nell’isola di Yara, un paradiso tropicale dove il tempo sembra essersi fermato. Il presidente Antón Castillo (Esposito) ha promesso di riportare il paese al suo antico splendore, mentre istruisce suo figlio Diego (Gonzalez) su come seguire i suoi passi. Ma anche il paradiso ha un prezzo e per arricchire il paese ha deciso di soggiogare chiunque non aderisca alla sua visione. In questo stato insulare in fermento, i giocatori proveranno il caos e l’adrenalina della guerriglia, mentre saranno travolti da un movimento rivoluzionario che intende abbattere un tiranno.

I giocatori potranno impersonare la versione maschile o femminile di Dani Rojas, un abitante locale di Yara che viene coinvolto nella rivoluzione contro Anton Castillo. Nei panni di Dani, i giocatori diventeranno un guerrigliero esplorando e riunendo un intero stato insulare, da giungle lussureggianti alla sua capitale, Esperanza. Per riuscire a sconfiggere il potere schiacciante del regime di Anton, i giocatori dovranno usare ogni mezzo, tra cui un ampio arsenale di nuove armi, veicoli e mercenari bestiali, come Chorizo, il più adorabile bassotto con le rotelle.

Slittato più volte, Far Cry 6 resta uno dei giochi più attesi su PlayStation 5 in questo 2021, non soltanto per i fan della saga di Far Cry, ma anche per i nuovi utenti attirati dalle tante novità che saranno introdotte nel nuovo titolo.

Marvel’s Guardians of The Galaxy (26 ottobre 2021)

Il primo videogioco ufficiale dedicato ai Guardiani della Galassia è in arrivo in questo 2021 grazie a Square Enix e Eidos Montreal. l titolo sarà un action-adventure in terza persona e modalità single player. Saremo chiamati a vestire i panni di Peter Quill, meglio noto come Star Lord, diversi anni dopo una guerra integalattica coi Guardiani della Galassia che stanno insieme da poco meno di un anno. Il gruppo è ancora alla ricerca di quell’affiatamento che abbiamo visto anche nei film Marvel, ma dovrà mostrarsi unito nella nuova missione che richiederà l’ennesimo salvataggio della galassia.

Non potremo impersonare gli altri personaggi, da Groot a Gamora, passando per Drax e Rocket Raccoon, ma potremo approfittare del loro aiuto grazie all’intelligenza artificiale e sfruttare le loro abilità durante i combattimenti.

Dying Light 2 Stay Human (7 dicembre 2021)

Più di 20 anni fa, a Harran, abbiamo combattuto il virus e abbiamo perso. Ora stiamo perdendo di nuovo. La Città, uno degli ultimi grandi insediamenti umani, è dilaniata dal conflitto.La civiltà è precipitata di nuovo in un oscuro Medioevo. Ma la speranza non muore.

Tu sei un viandante che ha il potere di cambiare il destino della Città. Ma le tue eccezionali abilità hanno un prezzo. Tormentato da ricordi che non riesci a decifrare, parti per scoprire la verità… e ti ritrovi in una zona di guerra. Affina le tue abilità: per fare amicizie e sconfiggere i nemici avrai bisogno sia di cervello che di muscoli. Svela gli oscuri segreti custoditi da chi detiene il potere, scegli con chi allearti e decidi il tuo destino. Ma dovunque ti portino le tue azioni, c’è una cosa che non puoi mai dimenticare: devi restare umano.

Il seguito dell’apprezzatissimo e longevo Dying Light si è fatto attendere molto e gli slittamenti sono stati molteplici, ma finalmente la data di uscita si avvicina e Dying Light 2 Stay Human è sicuramente uno dei videogiochi per PlayStation 5 più attesi di questo 2021.