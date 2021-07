Nokia lancia lo smartphone ultra-resistente XR20

HMD Global ha annunciato lo smartphone più resistente di sempre. Ecco il nuovo Nokia XR20, in pre-ordine da oggi anche in Italia: tutte le specifiche.

Sbadati di tutta Italia, HMD Global ha pensato anche a voi nel mettere a punto il nuovo smartphone Nokia ultra-resistente che promette una durabilità senza precedenti anche a fronte di stress mai visti prima. Nokia XR20 prova a colmare quel gap che anche i grandi produttori tech, da Apple a Samsung e OPPO, non sono mai stati in grado di fare nonostante da anni stiano commercializzando dispositivi sempre più resistenti.

Nokia XR20 promette di resistere a temperature estreme, cadute da 1,8 metri e fino ad un’ora sott’acqua. Non è un caso che HMD Global abbia deciso di annunciare il nuovo smartphone in modo mai visto prima: l’azienda ha chiamato a raccolta la leggenda del calcio brasiliano Roberto Carlos e la campionessa mondiale di freestyle Lisa Zimouche, che hanno sottoposto il nuovo Nokia XR20 a una serie di prove durissime.

Nokia XR20 è stato immerso in acqua ghiacciata, preso a calci, capovolto e fatto roteare su un campo da calcio in cemento e ghiaia. Non solo. Roberto Carlos ha anche ricreato il suo incredibile tiro con le tre dita che tutti ricordano nella partita Brasile-Francia del 1997: tre Nokia XR20 sono stati posizionati su un palo della porta come bersagli che l’ex fuoriclasse brasiliano ha centrato in pieno su calcio di punizione.

Il risultato è stato stato strabiliante, ma il nuovo Nokia XR20 è anche molto altro. È dotato di una copia fotocamera 48MP+13MP con ottiche ZEISS, audio spaziale OZO e soluzioni di imaging innovative.

HMD Global è talmente convinta della resistenza del nuovo smartphone da aver deciso di offrire ai clienti che decideranno di acquistarlo 36 mesi di garanzia, oltre a quattro anni di aggiornamenti di sicurezza mensili e tre anni di aggiornamento del sistema operativo.

Nokia XR20 è già in pre-ordine su Amazon al prezzo di 499,99 euro nella versione 4/64GB nei colori Granite Gray e Ultra Blue.