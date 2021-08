Amazon Kindle al prezzo più basso soltanto per oggi!

Per 24 ore il Kindle di Amazon scende di prezzo come non accadeva da molti mesi. E anche Kindle Unlimited è in super offerta!

L’estate è arrivata e tra una vacanza e una gita fuori porta il lettori più accaniti sanno benissimo che mettere in valigia tutti i libri che si vuol leggere nei momenti di relax può non essere l’operazione più pratica di sempre. Il Kindle di Amazon, o un qualunque altro e-reader in commercio, rappresenta la soluzione definitiva: piccolo, compatto e in grado di contenere migliaia di libri in formato digitale.

Oggi, e solo per oggi, Amazon ha deciso di incentivare anche i lettori più restii al passaggio a Kindle con un’offerta come non se ne vedevano da tempo. Il Kindle più economico in assoluto, quello con luce frontale integrata per una lettura anche di notte e in assenza di illuminazione, viene proposto al prezzo più basso degli ultimi due anni: 59,99 euro invece di 79,99 euro, con un risparmio del 25%.

L’offerta è valida sia per la versione di colore bianco che quella più elegante in colore nero.

Kindle, ora con luce frontale integrata (con pubblicità) - Bianco Compra su Amazon La luce frontale regolabile ti permette di leggere comodamente per ore in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte. Pensato per la lettura, con uno schermo antiriflesso da 167 ppi per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. Leggi senza distrazioni. Evidenzia un passaggio, cerca una definizione, traduci una parola o regola la dimensione dei caratteri senza lasciare la pagina che stai leggendo.

Kindle, ora con luce frontale integrata (Nero) La luce frontale regolabile ti permette di leggere comodamente per ore in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte. Compra su Amazon

Con la stessa percentuale di sconto è disponibile anche il Kindle più venduto di sempre, il Kindle Paperwhite, solo per oggi proposto a 99,99 euro invece dei 129,99 euro, con un risparmio di 30 euro. L’offerta è valida per la versione Wi-Fi e con 8 GB di spazio di archiviazione, mentre la versione da 32 GB è proposta con uno sconto di 30 euro a 129,99 euro.

Kindle Paperwhite (8 GB, con pubblicità) Il Kindle Paperwhite più sottile e leggero che mai, con uno schermo da 300 ppi per leggere come sulla carta stampata e senza riflessi Compra su Amazon Kindle Paperwhite con schermo antiriflesso ad alta risoluzione da 6" da 300 ppi per leggere come sulla carta stampata e senza riflessi, anche alla luce diretta del sole. È un dispositivo resistente all’acqua (IPX8), testato anche per resistere a immersioni accidentali. La ricarica dura settimane, la luce integrata è regolabile per leggere in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte. Spazio di archiviazione da 8 GB, dimensioni pari a 167 x 116 x 8,18 mm. È dotato di connessione Wi-Fi.

Kindle Unlimited al prezzo più basso di sempre

Con l’occasione Amazon ha deciso di scontare sensibilmente anche il servizio in abbonamento Kindle Unlimited che dà accesso senza limiti a più di un milione di ebook. Generalmente proposto a 9,99 euro al mese, oggi Kindle Unlimited è gratis per due mesi. Per approfittare subito dell’offerta, valida fino al 30 novembre 2021, è sufficiente collegarsi a questo indirizzo e cliccare su Iscriviti ora e usufruisce di un periodo d’uso gratuito.