TikTok testa una nuova funzione simile alle Storie di Instagram

TikTok Stories consentirà la creazione di video interagibili disponibili solo per 24 ore. Novità anche in ambito commerce.

Il popolare social network TikTok sta testando una nuova funzione molto simile alle Storie di Snapchat e Instagram. Come riporta il sito The Verge, questa nuova opzione dovrebbe chiamarsi TikTok Stories, e consentire agli utenti la possibilità di creare contenuti da mostrare in una barra laterale a scorrimento, disponibili però solo per 24 ore dalla loro prima pubblicazione.

Le storie di TikTok

Esattamente come avviene su Instagram e Snapchat, gli iscritti potranno commentare le storie e usare emoticon e altre icone per mostrare gradimento o meno per i filmati. I creatori di contenuti potranno inserire in tal senso anche adesivi Domande e altre funzionalità interattive alle loro storie, per condividere e ricevere facilmente feedback dagli amici. TikTok descrive infatti la funzione come “un nuovo modo di interagire con i fan”, ma anche un modo semplice e veloce per condividere momenti ed esperienze usando testo, musica, adesivi e GIF per dargli vita.

Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per dare valore alla nostra comunità e arricchire l’esperienza di TikTok. Oggi stiamo sperimentando nuove possibilità da fornire ai nostri creator, in modo tale che possano esprimersi al massimo con le loro idee creative.

Non è chiaro quando le Storie di TikTok saranno disponibili per tutti, ma secondo un portavoce della società proprietaria del social network l’intenzione è quella di rilasciare la funzione il prima possibile, ovviamente a patto che quest’ultima superi tutti i test. Nel frattempo TikTok ha annunciato oggi una partnership globale con Publicis Groupe per consentire alle aziende di far leva sui trend d’acquisto emergenti sulla piattaforma per creare campagne di successo.

Publicis è il primo Gruppo al mondo a diventare partner di TikTok per mettere a disposizione e educare i professionisti del marketing sulle possibilità offerte dal Community Commerce. Grazie a questa prima partnership i brand potranno beneficiare di opportunità di apprendimento, approfondimenti e consulenze strategiche uniche su come orientare la scoperta dei prodotti e le intenzioni d’acquisto sulla piattaforma. I clienti di Publicis potranno inoltre testare i nuovi prodotti e soluzioni creative di TikTok in ambito commerce.