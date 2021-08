Xbox Cloud Gaming arriva nell’app Xbox per PC Windows 10

L’app Xbox per PC Windows 10 si arricchisce della presenza di Xbox Cloud Gaming (Beta), al momento solo per gli Insider.

Microsoft ha annunciato oggi l’arrivo di Xbox Cloud Gaming (Beta) nell’app Xbox per PC Windows 10 per gli iscritti al programma Xbox Insider abbonati a Xbox Game Pass Ultimate in 22 Paesi, Italia inclusa. Microsoft ha introdotto anche alcune nuove funzionalità per aiutare i neofiti a orientarsi facilmente tra i menu e per la fruizione del servizio.

Xbox Cloud Gaming e novità

Entrando più nel dettaglio, tra le nuove funzionalità implementate da Microsoft per aiutare i giocatori a iniziare, ci sono informazioni facilmente accessibili sul controller e sulle condizioni del network, funzionalità social per rimanere in contatto con gli amici e la possibilità di invitare altre persone – inclusi i giocatori in cloud che non hanno installato il gioco – a unirsi alla partita. L’obiettivo di questo lancio è raccogliere ulteriori feedback dalla community per continuare a migliorare l’esperienza in attesa del lancio più ampio, sul quale verranno rilasciate maggiori informazioni in futuro.

Il nostro obiettivo costante è rendere i giochi disponibili a tutti i giocatori di tutto il mondo, ovunque tu sia, sui dispositivi che desideri.

E’ quanto spiegato da Jason Beaumont, Partner Director di Xbox Experiences, il quale ha anche aggiunto che la sua azienda lo sta facendo “offrendo ai giocatori la possibilità di giocare ai ‘nostri’ giochi scaricandoli su console e PC o giocando dal cloud su PC, telefoni e tablet Windows”. L’applicazione con Xbox Cloud Gaming offre così la possibilità di giocare a oltre 100 giochi per console Xbox di alta qualità, oppure provare un gioco completamente nuovo dalla libreria Xbox Game Pass per decidere se scaricarlo sulla console.

La particolarità dell’app è che chiunque può trasformare il proprio PC, in un dispositivo di gioco, dai computer economici nuovi di zecca alle macchine più vecchie con specifiche basse. Basta infatti connettere un controller compatibile tramite Bluetooth o USB, avviare l’app, fare clic sul pulsante “giochi cloud”, selezionare il gioco desiderato e iniziare a giocare.