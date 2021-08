Quale modello di Fire TV scegliere: la guida definitiva

Siete in dubbio su quale modello di Fire TV faccia al caso vostro? Ecco la guida definitiva per scegliere il dispositivo più adatto a voi!

Lo streaming audio e video è ormai parte delle nostre vite, complice anche la varietà di servizi disponibili nel nostro Paese, dai più famosi come Netflix, Disney+ e Prime Video di Amazon a quelli tutti italiani come Now, Discovery+ e Infinity di Mediaset. Chi è in possesso di una smart TV più recente può accedere velocemente a tutte le applicazioni ufficiali direttamente col telecomando, mentre per chi ha in casa un televisore meno recente la soluzione ideale è rappresentata da piccoli apparecchi esterni da collegare tramite porta HDMI come Apple TV, Google Chromecast e Fire TV di Amazon.

Amazon, inutile girarci intorno, offre le soluzioni più economiche rispetto alla concorrenza. I diversi modelli di Fire TV sono ancora oggi tra i prodotti più venduti sul portale di e-commerce e le recensioni delle migliaia di utenti confermano l’elevato grado di soddisfazione: piccole ed economiche, le Fire TV di Amazon fanno esattamente quello che promettono: trasformano qualsiasi televisore in un lettore multimediale di ultima generazione e aprono un mondo sulle decine di servizi di streaming in Italia. Quale modello di Fire TV scegliere? Ecco una pratica guida all’acquisto.

Iniziamo subito col dire che esistono 4 diversi modelli di Fire TV, dalla più economica Fire TV Stick Lite alla più completa e potente Fire TV Cube. La differenza, va da sé, non sta soltanto nel prezzo, ma a seconda delle vostre esigenze potrete trovarvi benissimo anche col modello più economico, spesso proposto in offerta a poco meno di 20 euro.

Fire TV Stick o Fire TV Stick Lite: quale scegliere

La differenza principale tra Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite sta nel telecomando. Entrambi i dispositivi supportano una risoluzione massima di 1080p per i contenuti video e permettono l’accesso a decine di servizi di streaming audio/video, inclusi i più popolari in Italia:

Netflix

YouTube

Prime Video

Disney+

Now

DAZN

Mediaset Play Infinity

RaiPlay

Discovery+

Amazon Music

Spotify

Stesso design, stessi accessori inclusi nella confezione, stesse modalità di collegamento al vostro televisore. L’unica differenza, dicevamo, sta nel telecomando incluso nella confezione. Fire TV Stick Lite include un telecomando vocale Alexa che non vi permette di controllare il vostro televisore. Questo significa che dovrete accendere o spegnere il televisore col telecomandi di default e utilizzare quello incluso nella confezione solo ed esclusivamente per controllare la vostra Fire TV Stick Lite.

Il telecomando incluso in Fire TV Stick, invece, vi permette di accendere e spegnere anche la TV, regolare o disattivare il volume, cambiare canale e molto altro. I quattro pulsanti aggiuntivi, inoltre, vi permettono di accedere con un solo tocco a quattro diversi servizi (Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music) senza dover navigare nel menu del dispositivo. Se volete mandare in pensione il telecomando della vostra TV e gestire tutto con un solo telecomando, Fire TV Stick è la soluzione perfetta per voi.

Fire TV 4K

Chi ha in casa un televisore 4K può ignorare i due modelli precedenti di Fire TV Stick e puntare direttamente sul modello che supporta la definizione Ultra HD. Fire TV Stick 4K porta con sé tutte le caratteristiche del modello base, incluso il telecomando per controllare anche la TV di casa, e dà accesso anche alla risoluzione 4K, così come Dolby Vision, HDR e HDR10+.

Come gli altri modelli, anche Fire TV Stick 4K è dotata di una memoria interna di 8 GB per i vostri giochi e le vostre applicazioni, ma da utilizzatori quotidiani di questo modello possiamo assicurarvi di non aver mai avuto la necessità di maggiore spazio, anche perché tutti i contenuti di Amazon vengono archiviati gratuitamente sul cloud senza limiti di spazio.

Fire TV Cube: il modello top di gamma di Amazon

Meno discreto di tutti gli altri modelli, Fire TV Cube è il dispositivo Fire TV più veloce e potente di sempre (e anche il più costoso, anche se le offerte non mancano mai). Al pari della vendutissima Apple TV, Fire TV Cube è a tutti gli effetti un piccolo cubo da mettere in mostra in salotto e da utilizzare anche senza telecomando (incluso nella confezione).

Fire TV Cube, infatti, è dotato di otto microfoni in grado di sentirti da qualsiasi direzione, permettendo ad Alexa di regolare il volume o disattivare l’audio di TV e soundbar compatibili, avviare o interrompere streaming, cambiare canale, ascoltare musica e molto altro. Non solo. Fire TV Cube funge da vero e proprio speaker Alexa con tutte le funzionalità dei vari Echo e Echo Dot.

Come tutti gli altri dispositivi Fire TV, anche il Fire TV Cube può diventare il fulcro della vostra casa intelligente, aiutandovi a gestire con la voce le temperatura in casa, le luci e tutti gli altri dispositivi compatibili con l’ecosistema, come quelli di Philips HUE, Ring, Arlo, Blink, Tp-Link, tado°, D-Link e molti altri.

Quale modello di Fire TV scegliere?