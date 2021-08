HONOR fa le cose in grande con gli smartphone della Serie Magic3

HONOR ha presentato i tre nuovi smartphone top di gamma. Ecco tutte le specifiche e i prezzi della serie Magic3 di HONOR.

Siamo arrivati ormai all’agosto di questo 2021 e quando tutte le principali aziende tech hanno già svelato i nuovi dispositivi top di gamma e l’attenzione del pubblico si sta concentrando verso Apple e i nuovi attesissimi iPhone di ultima generazione, ecco che HONOR sorprende tutti tirando fuori un asso dalla manica destinato a far parlare di sé molto a lungo: è la potente ed elegante serie Magic3, un trittico di smartphone con tecnologia premium e design all’avanguardia.

Primo flagship lanciato da HONOR dalla sua indipendenza, la serie HONOR Magic3 è composta da tre smartphone – HONOR Magic3, HONOR Magic3 Pro e HONOR Magic3 Pro+ – dotati di caratteristiche e funzionalità eccezionali per offrire un design unico, una videografia cinematografica e un’esperienza fotografica senza precedenti e prestazioni ineguagliabili.

Una presentazione globale che, però, ci lascia un po’ di amaro in bocca perché HONOR ha deciso di concentrarsi in un primo momento sul mercato cinese, senza indicare nell’immediato quando anche noi in Europa potremo toccare con mano questi smartphone che, almeno sulla carta, si preannunciano davvero rivoluzionari per tanti motivi, a cominciare dal fatto che si tratta dei primi dispositivi – se escludiamo lo Xiaomi Mix 4 annunciato nei giorni scorsi – dotati del nuovo processore Snapdragon 888 Plus 5G che, rispetto al modello precedente, migliora l’AI computing portando fino a 32 TOPS e aumentando le prestazioni AI del 20%.

I tre dispositivi della serie HONOR Magic3 sono anche i primi smartphone IMAX Enhanced con tanto di effetti cinematografici AI per consentire soluzioni di colore professionali di livello cinematografico. La serie HONOR Magic3, spiega il colosso cinese, abilita le capacità video Magic Log e 3D LUT (Look Up Table), comunemente usate per girare film professionali e assicurare immagini mozzafiato in chiarezza HDR.

Il comparto fotografico è da capogiro, col top di gamma HONOR Magic3 Pro+ dotato di una configurazione quadrupla della fotocamera, con una camera monocromatica da 64MP, una fotocamera Wide da 50MP, una fotocamera Ultra Wide da 64MP 126o e una fotocamera teleobiettivo da 64MP che consente agli utenti di produrre foto straordinarie indipendentemente da ciò che stanno riprendendo.

E che dire della batteria? La serie HONOR Magic3 è alimentata da una batteria da 4.600mAh e supporta HONOR SuperCharge a 66W o SuperCharge Wireless a 50W. Magic3 Pro e Magic3 Pro+, inoltre, possono essere utilizzati anche come power bank per ricaricare altri dispositivi con Wireless Reverse Charge.

Vediamo insieme le schede tecniche di HONOR Magic3, HONOR Magic3 Pro e HONOR Magic3 Pro+

HONOR Magic3: la scheda tecnica

Display : display OLED Super Curved da 6,76 pollici a risoluzione 2772 x 1344 con HDR10+ e 120 Hz

: display OLED Super Curved da 6,76 pollici a risoluzione 2772 x 1344 con HDR10+ e 120 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128/256 GB

: 128/256 GB Batteria : 4600 mAh

: 4600 mAh Fotocamera principale : tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.9), monocromatica da 64 MP (f/1.8) e ultra-grandangolare da 13 MP (120° e f/2.2)

: tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.9), monocromatica da 64 MP (f/1.8) e ultra-grandangolare da 13 MP (120° e f/2.2) Fotocamera frontale : grandangolare da 13 MP (100°, f/2.4)

: grandangolare da 13 MP (100°, f/2.4) Sistema operativo : Android 11 (Magic UI 5.0)

: Android 11 (Magic UI 5.0) Dimensioni : 162,8 x 74,9 x 8,99 mm

: 162,8 x 74,9 x 8,99 mm Peso : 203 g

: 203 g Ricarica : ricarica rapida Wired SuperCharge 66 W

: ricarica rapida Wired SuperCharge 66 W Connettività : 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB Type-C

: 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB Type-C Colorazioni : Black, White, Golden Hour, Blue Hour

: Black, White, Golden Hour, Blue Hour Prezzo: 899 euro per la configurazione base

HONOR Magic3 Pro: la scheda tecnica

Display : OLED Super Curved da 6,76 pollici a risoluzione 2772 x 1344 con HDR10+ e 120 Hz

: OLED Super Curved da 6,76 pollici a risoluzione 2772 x 1344 con HDR10+ e 120 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 888+

: Qualcomm Snapdragon 888+ RAM : 8/12 GB

: 8/12 GB Archiviazione : 256/512 GB

: 256/512 GB Batteria : 4600 mAh

: 4600 mAh Fotocamera principale : quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.9), monocromatica da 64 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 13 MP (120° e f/2.2) e teleobiettivo da 64 MP (f/3.5, zoom ottico 3.5x, ibrido 10x e digitale 100x con OIS)

: quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.9), monocromatica da 64 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 13 MP (120° e f/2.2) e teleobiettivo da 64 MP (f/3.5, zoom ottico 3.5x, ibrido 10x e digitale 100x con OIS) Fotocamera frontale : grandangolare da 13 MP (100°, f/2.4)

: grandangolare da 13 MP (100°, f/2.4) Sistema operativo : Android 11 (Magic UI 5.0)

: Android 11 (Magic UI 5.0) Dimensioni : 162,8 x 74,9 x 8,99 mm

: 162,8 x 74,9 x 8,99 mm Peso : 213 g

: 213 g Ricarica : Wired SuperCharge 66 W, Wireless SuperCharge 50 W e Wireless Reverse Charge

: Wired SuperCharge 66 W, Wireless SuperCharge 50 W e Wireless Reverse Charge Connettività : 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB Type-C

: 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB Type-C Colorazioni : Black, White, Golden Hour

: Black, White, Golden Hour Prezzo: 1099 euro per la configurazione base

HONOR Magic3 Pro+: la scheda tecnica