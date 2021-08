Xiaomi annuncia il Mix 4 con fotocamera sotto al display

Xiaomi ha annunciato il potentissimo Mix 4, il primo smartphone con la fotocamera frontale nascosta sotto al display. La scheda tecnica e i prezzi.

Alle parole di OPPO di pochi giorni fa, Xiaomi ha fatto seguito coi fatti presentando oggi, a tre anni dall’ultimo modello, il nuovo smartphone top di gamma Mix 4 con la fotocamera frontale perfettamente nascosta sotto al display.

Xiaomi stava lavorando da tempo ad una soluzione elegante ed efficace al tanto odiato “punch-hole” che da un paio d’anni a questa parte ha sostituito il notch inaugurato da Apple e per mesi copiato a mani basse dagli altri produttori di smartphone. Ora i risultati del lavoro di Xiaomi vedono finalmente la luce con Mix 4, il primo smartphone al Mondo a montare il nuovo processore Snapdragon 888 Plus di Qualcomm (se escludiamo il Magic 3 di Honor non ancora ufficialmente annunciato dall’azienda).

Xiaomi Mix 4 vanta un display AMOLED da 6,67″ FHD+ con HDR10+, Dolby Vision, Refresh rate 120Hz e una densità di pixel di circa 400ppi anche nell’area in cui si trova la fotocamera frontale da 20 MP, senza dubbio la più grande innovazione di questo nuovo smartphone che porta con sé tutte le specifiche che ci si aspetterebbe da un top di gamma.

Memoria minima di 8 GB RAM LPDDR5 e fino a 512GB di spazio di archiviazione, mentre il comparto fotografico rischia di far impallidire la concorrenza: sensore Samsung da 108MP, grandangolare con lenti con correzione di forma e un teleobiettivo con lente periscopica.

La batteria da 4.500mAh supporta la ricarica rapida a 120W con cavo e senza fili a 50W. Questo significa che utilizzando il cavo in dotazione si potrà ricaricare completamente lo smartphone in appena 15 minuti, mentre utilizzando la ricarica wireless si otterrà lo stesso risultato di poco meno di mezz’ora.

Xiaomi Mix 4: la scheda tecnica

Display : AMOLED da 6,67″ FHD+, HDR10+, contrasto 5.000.000:1, Dolby Vision, refresh rate 120Hz

: AMOLED da 6,67″ FHD+, HDR10+, contrasto 5.000.000:1, Dolby Vision, refresh rate 120Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 888+ 5G

: Qualcomm Snapdragon 888+ 5G Archiviazione : 128/256/512GB interna UFS 3.1

: 128/256/512GB interna UFS 3.1 RAM : 8/12GB di RAM LPDDR5

: 8/12GB di RAM LPDDR5 Batteria : 4.500 mAh

: 4.500 mAh Fotocamera principale :

108MP principale con sensore 1/1.33″ Samsung HMX, pixel da 1,6,8μm, f/1,95, OIS

13MP ultra-grandangolare, pixel da 1,12μm, f/2,2, FOV 120°

8MP tele periscopico (120mm), OIS, zoom fino a 50x

: 108MP principale con sensore 1/1.33″ Samsung HMX, pixel da 1,6,8μm, f/1,95, OIS 13MP ultra-grandangolare, pixel da 1,12μm, f/2,2, FOV 120° 8MP tele periscopico (120mm), OIS, zoom fino a 50x Fotocamera frontale : 20MP (CUP, Camera Under Panel)

: 20MP (CUP, Camera Under Panel) Sistema operativo : MIUI 12.5 (basato su Android 11)

: MIUI 12.5 (basato su Android 11) Ricarica : ricarica rapida a 120W cablata e 50W wireless

: ricarica rapida a 120W cablata e 50W wireless Connettività : dual SIM, 5G SA/NSA,Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, UWB, GPS (L1 + L5), NavIC, NFC, USB Type-C, infrarossi

: dual SIM, 5G SA/NSA,Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, UWB, GPS (L1 + L5), NavIC, NFC, USB Type-C, infrarossi Lettore di impronte digitali: sì, inserito nel display

Xiaomi Mix 4 è stato annunciato oggi per il mercato cinese. I pre-ordini in tutta la Cina partiranno domani con un prezzo di partenza di circa 657 euro per il modello con 8GB di RAM e 128 GB di archiviazione, mentre le spedizioni partiranno il 16 agosto. Nessuna conferma circa l’arrivo del dispositivo anche nel resto del Mondo, Italia compresa.