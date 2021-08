QuakeCon 2021: il programma completo dell’evento

Tutte le dirette, orari, iniziative di beneficenza, omaggi, giochi in offerta, il Twitch Team e le occasioni dei partner del QuakeCon.

A pochi giorni dall’inizio di QuakeCon at Home, l’evento online che porterà il divertimento e lo spirito di QuakeCon direttamente nelle case di milioni di fan, gli organizzatori hanno rilasciato le informazioni complete relative a tutte le iniziative che si svolgeranno nel corso della manifestazione, tra le quali notizie e aggiornamenti su giochi attuali e in arrivo, tornei, eventi di raccolta fondi, omaggi con esibizioni musicali, dirette con le celebrità, conferenze degli sviluppatori e tanto altro. Ma procediamo con ordine.

Il programma completo della QuakeCon 2021

La festa avrà inizio con un breve messaggio di benvenuto il 19 agosto alle 20:00, e continuerà con delle conferenze destinate ai fan. Durante il primo giorno gli sviluppatori Bethesda terranno delle conferenze per discutere delle novità e degli anniversari dei loro giochi più famosi come Quake e The Elder Scrolls V: Skyrim. Durante il secondo e il terzo giorno si terranno delle conferenze da tutto il mondo con vari enti di beneficenza, la community, ospiti d’onore e tanto altro. Verranno anche celebrati i giochi e gli eventi più caratteristici del QuakeCon. Ulteriori informazioni su ciascuna conferenza, corredata dalla propria descrizione, sono disponibili sul sito ufficiale. Ecco il programma delle dirette:

Giovedì, 19 agosto

Benvenuto al QuakeCon 2021 con Pete Hines ed Erin Losi: 20:00

20:00 Celebrating 25 Years of Quake – (Festeggiamenti dei 25 anni di Quake) con id Software e Machine Games: 20:05 – Kevin Cloud e Marty Stratton di id Software insieme a Jerk Gustafsson di MachineGames discutono sull’impatto e sull’eredità di Quake durante il suo 25° anniversario.

20:05 – Kevin Cloud e Marty Stratton di id Software insieme a Jerk Gustafsson di MachineGames discutono sull’impatto e sull’eredità di Quake durante il suo 25° anniversario. Deep Dive into DEATHLOOP – ( Un tuffo in DEATHLOOP) con Arkane Lyon: 20:30 – Arkane Lyon svelerà i dettagli del prossimo titolo disponibile in esclusiva su console PlayStation 5, DEATHLOOP, con particolare attenzione al multigiocatore.

20:30 – Arkane Lyon svelerà i dettagli del prossimo titolo disponibile in esclusiva su console PlayStation 5, DEATHLOOP, con particolare attenzione al multigiocatore. Fallout 76: Making Appalachia Your Own – ( Fallout 76: Personalizza l’Appalachia) con Fallout Worlds: 21:00 – Unisciti al team di sviluppo di Fallout 76 per una discussione sull’evoluzione del gioco e un approfondimento sul prossimo aggiornamento: Fallout Worlds.

21:00 – Unisciti al team di sviluppo di Fallout 76 per una discussione sull’evoluzione del gioco e un approfondimento sul prossimo aggiornamento: Fallout Worlds. Inside the Award-Winning The Elder Scrolls Online – ( I retroscena del pluripremiato The Elder Scrolls Online) con Zenimax Online Studios: 21:30 – Matt Firor e Rich Lambert parleranno di ESO, delle grandi aggiunte al gioco e di cosa i giocatori possono aspettarsi da questo acclamato MMO.

21:30 – Matt Firor e Rich Lambert parleranno di ESO, delle grandi aggiunte al gioco e di cosa i giocatori possono aspettarsi da questo acclamato MMO. Reliving the Opening of Skyrim – ( Rivivi l’inizio di Skyrim) insieme ai suoi creatori di BGS: 22:00 – Ehi tu! Finalmente hai aperto gli occhi. Festeggia il decimo anniversario di Skyrim e riguarda i momenti iniziali mentre i creatori del gioco raccontano del suo sviluppo.

22:00 – Ehi tu! Finalmente hai aperto gli occhi. Festeggia il decimo anniversario di Skyrim e riguarda i momenti iniziali mentre i creatori del gioco raccontano del suo sviluppo. DOOM Eternal Studio Update – (Aggiornamento su DOOM Eternal) con Marty e Hugo: 22:30 – Hugo Martin e Marty Stratton di id Software svelano ai fan le novità in arrivo su DOOM Eternal.

Venerdì, 20 agosto

DEATHLOOP Meets its Makers – (DEATHLOOP incontra i suoi creatori): 20:15

20:15 WeRateDog’s Matt Nelson and Pete Hines Rate Dogs & More – (Matt Nelson e Pete Hines di WeRateDogs valutano cani e tanto altro): 21:30

21:30 Code Orange vs Quake Music Video Debut – (Prima visione del video musicale Code Orange vs Quake): 22:15

22:15 Alienware – Fundraising and Raising Heck – ( Alienware – Raccolta fondi) con Anna Maree: 23:00

23:00 The Elder Scrolls Online – Dungeon Speed Run Competition – (The Elder Scrolls Online – Sfida speedrun di dungeon): 00:30 (sabato, 21 agosto)

00:30 (sabato, 21 agosto) Exclusive Musical Performance by Trivium – (Esibizione musicale esclusiva dei Trivium): 02:00 (sabato, 21 agosto)

02:00 (sabato, 21 agosto) Skyrim – 10th Anniversary Interactive Fun Run – (Interactive Fun Run per il decimo anniversario di Skyrim) con Gus Johnson: 03:00 (sabato, 21 agosto)

Sabato, 21 agosto

DOOM Eternal BATTLEMODE Community Bonanza! – ( DOOM Eternal: Sfida della community in modalità BATTLEMODE!): 20:15

20:15 Fallout 76 – C.A.M.P. Love It or Nuke It – (Fallout 76 – C.A.M.P. Love It or Nuke It): 21:30

21:30 Quake World Championship Grand Finals – (Gran finale Quake World Championship): 22:45

22:45 The Elder Scrolls Online – Live Art Creation – (The Elder Scrolls Online – Arte in diretta): 00:30 (sabato, 21 agosto)

Iniziative di beneficenza

“Siamo felici di continuare le iniziative di beneficenza del QuakeCon su scala locale e globale. Gli spettatori del QuakeCon potranno effettuare delle donazioni dalla diretta ufficiale QuakeCon, i cui proventi andranno a organizzazioni come Asian Americans Advancing Justice (AAJC), NAACP Legal Defense and Educational Fund, The Trevor Project, e UNICEF” ha dichiarato un portavoce di Bethesda. Ci sarà poi l’esclusiva collezione d’abbigliamento “Pugcubus” e “Catloop”, col ricavato delle vendite che verrà suddiviso tra il gruppo di volontari che si occupa di adozioni, Dallas Pets Alive, e FOUR PAWS, un’associazione dedicata al benessere degli animali di tutto il mondo.