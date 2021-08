Disney+, 5 serie originali Star da non perdere

Le migliori serie originali Star da vedere su Disney+: eccone 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire, da Big Sky a Love, Victor.

Nei mesi scorsi Disney+ ha accolto la piattaforma Star, dedicata a contenuti per i più grandicelli. Non solo, quindi, è stata aggiunta al catalogo una lunga sfilza di serie acclamate come How i met your mother, Grey’s Anatomy e Lost, ma anche alcune produzioni originali degne di nota. Ci sono alcuni show che riescono a tenere lo spettatore con il fiato sospeso, altri adatti ai più romantici e altri ancora che toccano con tatto temi importanti e delicati.

Ma quali sono le migliori serie originali Star da vedere su Disney+? Ne abbiamo raccolte 5 che meriterebbero di essere viste.

Le serie Star da vedere su Disney+

Tra teen drama e thriller al cardiopalma, ecco alcune delle migliori serie Star Original da vedere sulla piattaforma della Casa del Topo.

Love, Victor

Spin-off del film Love, Simon del 2018, la serie segue la storia di un nuovo studente della Creekwood High School, Victor, e racconta il suo viaggio alla scoperta di sé: l’adolescente si troverà infatti ad affrontare problemi in famiglia e dovrà fare i conti con il proprio orientamento sessuale. Si rivolgerà quindi a Simon quando sembrerà troppo difficile per lui andare al liceo. Uno show che affronta tematiche importanti, come la difficoltà e la paura nei giovani di fare coming out, la differenza delle identità culturali e il rapporto genitori-figli durante la crescita di questi ultimi.

A Teacher: una storia sbagliata

Con protagonisti Kate Mara (House of Cards, The Martian) e Nick Robinson (Jurassic World, Tuo, Simon), lo show prodotto da FX si sofferma sulla relazione proibita tra un’insegnante di letteratura inglese, Claire Wilson, e uno studente dell’ultimo anno, il popolare Eric Walker. I due si vedranno clandestinamente, ma il loro rapporto avrà conseguenze che sono destinate a ribaltare la vita di entrambi. Un argomento pruriginoso, che esplora il concetto di trauma e abuso di potere, facendo domandare allo spettatore quali siano davvero le dinamiche e le motivazioni profonde che muovono storie all’apparenza consensuali ma comunque malate e in cui ci si può ritrovare imprigionati.

L’amore ai tempi del corona

Tra le serie originali Star degne di nota disponibili su Disney+ si annovera anche L’amore ai tempi del corona, che tocca con mano il dramma della pandemia che stiamo vivendo e lo analizza dal lato strettamente romantico. Lo show, composto da appena quattro episodi, è stato girato in pieno lockdown e segue quattro storie, legate tra loro, sulla ricerca di amore e intimità durante il tempo della quarantena, dai primi giorni alle proteste del movimento Black Lives Matters. Questa miniserie è stata girata interamente in casa dei membri del cast, ciò significa che le coppie viste negli episodi sono vere.

Big Sky

Serie thriller poliziesca che segue le vicende dell’investigatore privato Cassie Dewell e dell’ex poliziotta Jenny Hoyt nella loro ricerca di due sorelle rapite da un camionista su un’autostrada del Montana. Quando, tuttavia, scoprono che le due ragazze non sono le uniche scomparse nella zona, devono correre contro il tempo per fermare l’uomo prima che rapisca altre vittime. Lo show è carico di momenti di suspense e ricco di colpi di scena, e gli episodi hanno spesso ottimi cliffhanger. Si tratta di uno show che potrebbe piacere agli amanti di produzioni ad alta tensione, tra inseguimenti e sparatorie.

Godfather of Harlem

Interpretata da Forest Whitaker (vincitore di un Oscar grazie a L’ultimo re di Scozia), la serie racconta la storia vera del signore della droga Bumpy Johnson: ambientata nei primi anni ’60 a New York, segue le vicende dell’uomo uscito di prigione dopo 12 anni, in una guerra senza esclusione di colpi con la famiglia Genovese avvalendosi dell’alleanza con il reverendo Malcolm X. Per certi versi, Godfather of Harlem è una sorta di prequel del film ‘American Gangster’ (2007), nel quale Denzel Washington interpreta il gangster Frank Lucas, che prese il controllo del mondo criminale di Harlem dopo la morte di Bumpy Johnson.

A proposito di Disney+, ecco l’ordine in cui vedere i film Marvel disponibili nel catalogo.