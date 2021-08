Samsung svela il Galaxy A52s, il nuovo smartphone mid-range

Samsung ha appena svelato il suo nuovo device di fascia media dotato di Snapdragon 778G e a un prezzo di partenza di 409£.

Samsung Galaxy A52s 5G è finalmente ufficiale e si propone come uno smartphone di fascia media senza compromessi. Il nuovo telefonino si presenta come un aggiornamento del Galaxy A52 5G, lanciato a marzo, col quale condivide la maggior parte delle specifiche. Se però il design è rimasto invariato, il nuovo modello dispone anche di un processore più potente, ovverosia il Qualcomm Snapdragon 778G, con prestazioni migliorate rispetto al chip Snapdragon 750G. E’ disponibile in quattro colorazioni, Awesome Black, Awesome Mint, Awesome Violet e Awesome White, al prezzo di 409£ (il lancio del device è avvenuto per ora nel Regno Unito). Il telefono sarà disponibile per i pre-order a partire dal 24 agosto e le spedizioni inizieranno il 3 settembre.

Samsung Galaxy A52s 5G, il nuovo Re della fascia media?

Il nuovo smartphone di fascia media di Samsung monta un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Da questo punto di vista è presente anche la funzionalità software e hardware chiamata Ram Plus, pensata per espandere la memoria di lavorazione, utilizzando lo storage interno e fornire così un’esperienza multitasking più veloce.

Ottimo poi il comparto fotografico con quattro sensori posteriori da 64MP, 12MP, 5+5MP, mentre frontalmente la fotocamera selfie si affida a un sensore da 30MP. Di buon livello anche la batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W in grado di garantire due giorni di autonomia in base all’utilizzo, il tutto gestito dall’OS Android 11 e dalla One UI 3.1.

Il Galaxy A52s 5G ha anche uno scanner di impronte digitali sul display, è certificato IP67 ed è resistente all’acqua e alla polvere. Più avanti sarà inoltre disponibile in tre configurazioni: 6+128GB, 8+128GB e 8+256GB. Il tutto corroborato dal supporto alla rete 5G più veloce e reattiva, per ottenere la connettività in tempo reale in modo da poter fare di più senza aspettare.