Xbox svela la data di uscita di Halo Infinite

In arrivo anche una console a tema Halo Infinite, e un controller dedicato in edizione limitata. Info e video nella news.

Alla Gamescom Opening Night Live, Xbox e 343 Industries hanno annunciato la data ufficiale di rilascio dell’attesissimo Halo Infinite: il gioco arriverà su Xbox One, Xbox Series S|X, PC e su Xbox Game Pass l’8 dicembre 2021. Ma non è tutto: il titolo verrà infatti accompagnato da una nuova console Xbox Series X a tema, e da un esclusivo Controller Wireless per Xbox Elite Series 2 – Halo Infinite, entrambi in edizione limitata. I due nuovi hardware saranno disponibili a partire dal 15 novembre, ma sono già pre-ordinabili sul Microsoft Store, rispettivamente al prezzo di €549,99 e di €199,99. Infine Seagate e Razer rilasceranno un hardisk e delle cuffie, sempre dedicati al franchise.

La Halo Infinite Limited Edition Xbox Series X

L’edizione speciale della Xbox Series X ha ovviamente lo stesso hardware dell’originale, quindi con pieno supporto ai 4K e ai 60 fotogrammi al secondo, al suono spaziale 3D avanzato e altro ancora, ma presenta un design ispirato dall’ampio universo di Halo. La scocca è avvolta da pannelli metallici scuri accentati da oro iridio. Sopra l’armatura c’è un motivo a stella personalizzato visto dalla superficie di Zeta Halo che si estende fino alla parte superiore della console e sulla ventola. Sotto le stelle, lo sfiato superiore è evidenziato in blu, a tema Cortana. Per finire, la console si accende e si spegne con suoni personalizzati sempre a tema Halo. Il controller incluso nel pacchetto presenta un design coordinato sul davanti, un marchio 20 anni in oro iridio sul retro, e impugnature laterali e posteriori per adattarsi a tutti gli stili di gioco.

Il nuovo controller ispirato a Master Chief

L’Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 presenta anch’esso un design personalizzato, in questo caso ispirato all’iconica armatura di Master Chief, con colori verde metallizzato opaco ma “consumato”, come una corazza che ha affrontato mille battaglie. Il D-pad è invece in oro iridio e viene fornito con un arsenale di componenti intercambiabili e una custodia per il trasporto personalizzata decorata con il insegne iconiche UNSC. Quando non viene utilizzato, il controller può essere mantenuto acceso sul dock di ricarica inciso al laser, o con il cavo di ricarica personalizzato. Infine nella confezione è presente un esclusivo ciondolo per l’arma del controller Halo Elite.