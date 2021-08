Xiaomi: oltre agli smartphone punta sulla guida autonoma

Xiaomi acquista una start-up guida autonoma per le sue vetture elettriche, con un’operazione complessiva da 77 milioni dollari.

Xiaomi ha deciso di espandere e diversificare la sua produzione “andando” oltre il mercato degli smartphone, per entrare nel campo dei veicoli elettrici a guida autonoma. L’azienda ha annunciato in tal senso di aver acquisito la start-up per la guida autonoma Deepmotion, con un’operazione finanziaria che dovrebbe aggirarsi sui 77,4 milioni di dollari. Il co-fondatore e amministratore delegato del gruppo, Lei Jun, sta portando da tempo avanti personalmente un progetto per produrre veicoli elettrici non inquinanti, con un investimento iniziale di 10 miliardi di dollari nel prossimo decennio.