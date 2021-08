Ecco 5 smartphone economici in offerta in questi giorni su Amazon. Un’occasione da non perdere per chi deve rinnovare il proprio telefono.

Siete a caccia di smartphone economici in offerta? Amazon sta proponendo in questi giorni centinaia di offerte che riguardano anche il settore tecnologia e ci permettono di acquistare un nuovo smartphone a prezzo ridotto e puntare ad un dispositivo di fascia medio-bassa ma con tutte caratteristiche di rilievo. Ecco cinque smartphone di tutto rispetto che potete acquistare ad un prezzo davvero vantaggioso.

Vediamo insieme 5 smartphone economici in offerta su Amazon.

POCO X3 Pro

Lo smartphone top di gamma della serie POCO, POCO X3 Pro, è pensato per un pubblico più orientato ai videogiochi su smartphone. Punta tutto sulle prestazioni e al processore Qualcomm Snapdragon 860 affianca una memoria UFS 3.1 per velocità di lettura e scrittura incredibili e la tecnologia LiquidCool 1.0 Plus, in grado di raffreddare il processore fino a 6 gradi per assicurare le massime prestazioni del dispositivo anche durante lunghe sessioni di gioco coi titoli più impegnativi.

Un display elegante, la batteria a lunga durata, la ricarica ultra rapida e l’incredibile qualità audio. Non da poco conto il comparto fotografico:

Smartphone economici in offerta: Redmi Note 10S 5G

Specifiche di alto livello e prezzo molto accessibile per il Redmi Note 10S 5G. Il processore 5G ad alte prestazioni e il modem integrato offrono maggiori prestazioni con un consumo energetico inferiore in modo che gli utenti possano godere di un uso prolungato del loro dispositivo senza preoccuparsi del consumo di energia. Lo smartphone è dotato di un display da 6,5″ a 90 Hz per uno scorrimento e una navigazione più fluidi.

Il sistema fotografico vanta una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, una lente macro e un sensore di profondità per supportare bellissimi ritratti. Sotto la scocca si nasconde il processore MediaTek Helio G95 dotato di una CPU octa-core con una velocità di clock fino a 2,2 GHz e una potente GPU ARM Mali G57. Notevole anche la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W.

Nokia 3.4

Lavoro e streaming senza limiti su uno schermo HD+ da 6,39″, e con il punch-hole display assicura più spazio di visualizzazione. Il Nokia 3.4 è uno smartphone economico progettato per massimizzare lo streaming, le maratone televisive e il lavoro. Con una durata della batteria di 2 giorni, non temere di restare senza carica.

Scatta la foto perfetta con la tripla camera potenziata dall’IA, la modalità Ritratto, la modalità Notturna e l’ottica grandangolare. Nokia 3.4 ti offre stile e durata in un’unica soluzione, oltre a un facile accesso con impronta digitale.

OPPO A54 5G

Schermo : LCD (LTPS) 6.5″ 2400 x 1080 (FHD+)

: LCD (LTPS) 6.5″ 2400 x 1080 (FHD+) Processore : Qualcomm Snapdragon 480 5G

: Qualcomm Snapdragon 480 5G GPU : Adreno 619

: Adreno 619 Archiviazione : 64 GB

: 64 GB RAM : 4 GB LPDDR4X

: 4 GB LPDDR4X Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Fotocamera principale :

48MP Fotocamera principale: f/1.7; FOV 79; AF supportato

8MP Ultra-wide Angle Camera: f/2.2; FOV 119; messa a fuoco fissa

2MP Macro Camera: f/2.4; FOV 88.8 p.m.; messa a fuoco fissa

2MP Mono Camera: f/2.4; FOV 88.8 p.m.; messa a fuoco fissa

: 48MP Fotocamera principale: f/1.7; FOV 79; AF supportato 8MP Ultra-wide Angle Camera: f/2.2; FOV 119; messa a fuoco fissa 2MP Macro Camera: f/2.4; FOV 88.8 p.m.; messa a fuoco fissa 2MP Mono Camera: f/2.4; FOV 88.8 p.m.; messa a fuoco fissa Fotocamera frontale : 16MP (f/2.0); FOV 79.3 p.m.

: 16MP (f/2.0); FOV 79.3 p.m. Sistema operativo : ColorOS 11.1

: ColorOS 11.1 Dimensioni : 162,9 x 74,7 x 8,4 mm

: 162,9 x 74,7 x 8,4 mm Peso : 190 g

: 190 g Sensori : Sensore geomagnetico, Sensore di prossimità, Sensore ottico, Accelerometro, Sensore di gravità e Giroscopio

: Sensore geomagnetico, Sensore di prossimità, Sensore ottico, Accelerometro, Sensore di gravità e Giroscopio Colorazione: Fluid Black e Fantastic Purple

Motorola moto one fusion plus

Schermo : Full vision da 6,5″ FHD+ (2340×1080) | 395 ppi

: Full vision da 6,5″ FHD+ (2340×1080) | 395 ppi Processore : Qualcomm Snapdragon 730 con CPU octa-core Kryo 470 da 2,2 GHz

: Qualcomm Snapdragon 730 con CPU octa-core Kryo 470 da 2,2 GHz Archiviazione : 128 GB

: 128 GB RAM : 6 GB

: 6 GB Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Fotocamera principale :

64 MP (f/1,8, 0,8um) | 16 MP (f/1,8, 1,6 um) Quad Pixel | PDAF

8 MP (f/2,2, 1,12 um) | Ultra-grandangolare a 118°

5 MP (f/2,4, 1,12 um) | Fotocamera Macro Vision

2 MP (f/2,4, 1,75 um) | Sensore di profondità

Flash LED singolo

: 64 MP (f/1,8, 0,8um) | 16 MP (f/1,8, 1,6 um) Quad Pixel | PDAF 8 MP (f/2,2, 1,12 um) | Ultra-grandangolare a 118° 5 MP (f/2,4, 1,12 um) | Fotocamera Macro Vision 2 MP (f/2,4, 1,75 um) | Sensore di profondità Flash LED singolo Fotocamera frontale : 16 MP (f/2,2, 1 um) | 4 MP (f/2,2, 2 um) Quad Pixel

: 16 MP (f/2,2, 1 um) | 4 MP (f/2,2, 2 um) Quad Pixel Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Dimensioni : 162,9 x 76,9 x 9,6 mm

: 162,9 x 76,9 x 9,6 mm Peso : 210 g

: 210 g Ricarica: 15 W

