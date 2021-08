Gli smartphone di OPPO in sconto su Amazon

I nuovi smartphone della Serie A di OPPO sono in sconto per il Prime Day 2021 di Amazon. Ecco le schede tecniche e i nuovi prezzi.

Il 5G in Italia è sempre più economico e questo anche grazie ad OPPO. Dopo aver tirato fuori dalla manica un tris di assi come la serie di smartphone FIND X3, il colosso cinese ha lanciato pochi mesi fa i nuovi smartphone della famiglia Serie A, la lineup middle level del brand, che include due modelli: OPPO A94 5G e OPPO A54 5G. E oggi, in occasione delle Offerte di Settembre di Amazon, i due smartphone finiscono in sconto.

Con la nuova Serie A OPPO è riuscita a bilanciare alla perfezione la qualità e le prestazioni, portando il 5G in dispositivi con prezzi di vendita a partire da 269,99 euro, che scendono di qualche decina di euro per l’evento estivo di Amazon.

Vediamo insieme le specifiche dei due smartphone di OPPO in sconto per l’evento di fine estate di Amazon.

OPPO A94 5G: la scheda tecnica

Schermo : AMOLED 6.43″ (2400 x 1080)

: AMOLED 6.43″ (2400 x 1080) Processore : MediaTek Dimensity 800U

: MediaTek Dimensity 800U GPU : ARM G57 MC3

: ARM G57 MC3 Archiviazione : 128 GB

: 128 GB RAM : 8 GB LPDDR4X

: 8 GB LPDDR4X Batteria : 4.220 mAh

: 4.220 mAh Fotocamera principale :

Fotocamera primaria da 48MP: f/1.7; FOV 79°; lente 6P

Fotocamera ultra grandangolare da 8MP: f/2.2; FOV 119°; lente 5P

Fotocamera Macro 2MP: f/2.4; FOV 89°; lente 3P

Fotocamera 2MP Monocromatica: f/2.4; FOV 89°; obiettivo 3P

: Fotocamera primaria da 48MP: f/1.7; FOV 79°; lente 6P Fotocamera ultra grandangolare da 8MP: f/2.2; FOV 119°; lente 5P Fotocamera Macro 2MP: f/2.4; FOV 89°; lente 3P Fotocamera 2MP Monocromatica: f/2.4; FOV 89°; obiettivo 3P Fotocamera frontale : 16MP: f/2.4; FOV 78°; lente 5P

: 16MP: f/2.4; FOV 78°; lente 5P Sistema operativo : ColorOS 11.1

: ColorOS 11.1 Dimensioni : 160 x 73,4 x 7,8 mm

: 160 x 73,4 x 7,8 mm Peso : 173 g

: 173 g Ricarica : Ricarica Rapida VOOC 4.0 30W

: Ricarica Rapida VOOC 4.0 30W Sensori : Sensore geomagnetico, Sensore di luce, Sensore di prossimità, Sensore ottico su schermo, Accelerometro, Sensore di gravità e Giroscopio

: Sensore geomagnetico, Sensore di luce, Sensore di prossimità, Sensore ottico su schermo, Accelerometro, Sensore di gravità e Giroscopio Colorazione: Fluid Black e Cosmo Blue

OPPO A54 5G: la scheda tecnica

Schermo : LCD (LTPS) 6.5″ 2400 x 1080 (FHD+)

: LCD (LTPS) 6.5″ 2400 x 1080 (FHD+) Processore : Qualcomm Snapdragon 480 5G

: Qualcomm Snapdragon 480 5G GPU : Adreno 619

: Adreno 619 Archiviazione : 64 GB

: 64 GB RAM : 4 GB LPDDR4X

: 4 GB LPDDR4X Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Fotocamera principale :

48MP Fotocamera principale: f/1.7; FOV 79; AF supportato

8MP Ultra-wide Angle Camera: f/2.2; FOV 119; messa a fuoco fissa

2MP Macro Camera: f/2.4; FOV 88.8 p.m.; messa a fuoco fissa

2MP Mono Camera: f/2.4; FOV 88.8 p.m.; messa a fuoco fissa

: 48MP Fotocamera principale: f/1.7; FOV 79; AF supportato 8MP Ultra-wide Angle Camera: f/2.2; FOV 119; messa a fuoco fissa 2MP Macro Camera: f/2.4; FOV 88.8 p.m.; messa a fuoco fissa 2MP Mono Camera: f/2.4; FOV 88.8 p.m.; messa a fuoco fissa Fotocamera frontale : 16MP (f/2.0); FOV 79.3 p.m.

: 16MP (f/2.0); FOV 79.3 p.m. Sistema operativo : ColorOS 11.1

: ColorOS 11.1 Dimensioni : 162,9 x 74,7 x 8,4 mm

: 162,9 x 74,7 x 8,4 mm Peso : 190 g

: 190 g Sensori : Sensore geomagnetico, Sensore di prossimità, Sensore ottico, Accelerometro, Sensore di gravità e Giroscopio

: Sensore geomagnetico, Sensore di prossimità, Sensore ottico, Accelerometro, Sensore di gravità e Giroscopio Colorazione: Fluid Black e Fantastic Purple

Gli altri dispositivi di OPPO in super offerta

