realme GT Master Edition sbarca in Italia con 50 euro di sconto!

Il nuovo e potente smartphone realme GT Master Edition sbarca in Italia con un’offerta lancio che ci fa risparmiare 50 euro. Tutti i dettagli

A due mesi dal lancio in pompa magna in Cina, il nuovo Realme GT Master Edition sbarca anche in Italia in tutta la sua potenza e con un’offerta lancio che ci fa risparmiare ben 50 euro sul prezzo di listino. Uno sconto importante su uno smartphone di fascia media che nella sua versione base ha un prezzo di 349,00 euro e che, per le prossime ore, scende a 299 euro con un risparmio del 14%.

Perché tanta curiosità intorno a questo Realme GT Master Edition? La risposta sta in Naoto Fukasawa, il famoso designer giapponese che ha collaborato col colosso cinese per questa edizione unica del suo genere dello smartphone di fascia media. Il design di Realme GT Master Edition, curato da Naoto Fukasawa, si ispira alle valigie che ci accompagnano in giro per il Mondo e vanta la firma dello stesso designer.

Le novità, però, non si limitano certo all’estetica. Realme GT Master Edition vanta un ampio display Super AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e campionamento del tocco a 360 Hz. Sotto la scocca troviamo il potente processore Qualcomm Snapdragon 778 5G e una enorme batteria da 4300 mAh con ricarica veloce SuperDart a 65W. Di tutto rispetto anche il comparto fotografico, con un sensore principale da 64 MP, fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e obiettivo macro da 2MP.

La fotocamera frontale è dotata di sensore Sony da 32 MP con modalità ritratto, timelapse, panorama, modalità bellezza, HDR, riconoscimento facciale, filtro, NightScape, controllo effetto bokeh e correzione della distorsione del viso.

realme GT Master Edition. La scheda tecnica

Schermo : Samsung Super AMOLED Fullscreen 16,33cm (6.43″), Risoluzione FHD+ 2400×1080

: Samsung Super AMOLED Fullscreen 16,33cm (6.43″), Risoluzione FHD+ 2400×1080 Processore : Qualcomm Snapdragon 778G 5G

: Qualcomm Snapdragon 778G 5G GPU : Adreno 642L

: Adreno 642L Archiviazione : 256 GB

: 256 GB RAM : 8 GB

: 8 GB Batteria : 4300 mAh

: Fotocamera principale da 64 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8MP Obiettivo macro2MP Fotocamera frontale : Fotocamera selfie Sony da 32 MP

: Fotocamera selfie Sony da 32 MP Sistema operativo : realme UI 2.0 (basato su Android 11)

: realme UI 2.0 (basato su Android 11) Dimensioni : 159,2 x 73,5 x 8 mm

: 159,2 x 73,5 x 8 mm Peso : 174 g

: 174 g Ricarica : SuperDart a 65W

: SuperDart a 65W Sensori : Sensore di induzione magnetica, Sensore di luminosità, Sensore di prossimità, Girometro, Sensore di accelerazione

: Sensore di induzione magnetica, Sensore di luminosità, Sensore di prossimità, Girometro, Sensore di accelerazione Geo­localizzazione : GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Colorazioni: Voyager Grey, Luna White e Cosmos Black

E ora veniamo al prezzo! La versione in offerta lancio a 299 euro è quella con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il prezzo ridotto è valido per le tre eleganti colorazioni in cui Realme GT Master Edition è disponibile: Voyager Grey, Luna White e Cosmos Black.

La confezione del dispositivo include: