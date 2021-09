Le offerte di Amazon sono sempre così convenienti? Il trucco per scoprirlo

Le offerte di Amazon sono sempre convenienti come dichiarato da Amazon? Ecco lo strumento gratuito e veloce per scoprirlo in pochi secondi.

Offerta lampo, minimo storico, sconti fino al 40% solo per poche ore. Chi acquista su Amazon sa bene che i periodi di offerte e sconti che si susseguono di mese in mese possono rappresentare l’occasione perfetta per portarsi a casa il prodotto che si vuole a prezzi spesso molti bassi. Chi acquista ossessivamente su Amazon e presta attenzione alle variazioni dei prezzi, però, avrà già notato che non sempre i prodotti che vengono pubblicizzati in offerta con percentuali di sconto mai viste prima sono davvero i più bassi mai comparsi sulla piattaforma di e-commerce.

Anzi, non è raro scoprire che un prodotto che viene proposto, ad esempio, col 40% di sconto sia davvero in sconto con quella percentuale. Può capitare, e parliamo per esperienza in prima persona, che in occasione di sconti ed offerte da capogiro, i prezzi di listino visualizzati su Amazon salgano un po’ rispetto ai giorni precedenti così da poter giustificare quel 40% di sconto che tanto piace ai consumatori, quando magari quel prodotto era in sconto del 25% fino al giorno prima ma con un maggiore risparmio per i clienti.

Come scoprire se le offerte di Amazon sono davvero così convenienti come pubblicizzato dal colosso dell’e-commerce? C’è un modo velocissimo per scoprirlo e i cacciatori di offerte lo conoscono bene. Facciamo un esempio concreto: l’asciugatrice Hoover DXW4H7A1TCEX-01 viene proposta oggi in offerta a 419 euro con un risparmio, parola di Amazon, di ben 380 euro sul presso consigliato di 799 euro. D’istinto si potrebbe pensare che questo elettrodomestico venisse proposto a 799 euro prima dell’avvio di questa offerta “clamorosa” che ci permette di risparmiare il 48%.

È qui che ci corre in aiuto Keepa, un tracciatore di prezzi tra i più facili da utilizzare e apprezzare. Grazie a Keepa possiamo controllare l’andamento del prezzo dell’asciugatrice in oggetto e scoprire che il prezzo a cui viene proposta in questi giorni su Amazon è davvero il più basso degli ultimi mesi, ma il risparmio non è quello dichiarato da Amazon.

Dal 24 giugno scorso, infatti, l’asciugatrice Hoover DXW4H7A1TCEX-01 viene venduta nuova su Amazon ad un prezzo compreso tra i 509 e i 536 euro a seconda dei giorni. Non solo. Nei giorni precedenti all’avvio delle Offerte di Settembre la stessa asciugatrice veniva venduta a 429 euro, dieci euro in più rispetto al prezzo attuale. Da dove arriva, quindi, il prezzo consigliato da Amazon di 799 euro che viene ridotto del 48% in occasione di questa ondata di offerta? Difficile dirlo, ma per trovare l’asciugatrice Hoover DXW4H7A1TCEX-01 ad un prezzo simile occorre tornare indietro alla seconda metà del giugno scorso, quando lo stesso elettrodomestico è stato in vendita a 816 euro e anche a 738,90 euro.

Morale della favola: è vero che l’asciugatrice Hoover DXW4H7A1TCEX-01 viene proposta in questi giorni al miglior prezzo degli ultimi mesi, ma allo stesso modo non è affatto vero che acquistandola oggi si possono risparmiare 380 euro. Anzi, rispetto a pochi giorni fa il risparmio è di 10 euro, mentre rispetto a due settimane fa il risparmio sale a 90 euro.

E questo non è affatto un caso isolato. Vediamo un’altra offerta che viene proposta da Amazon come super conveniente: la smart TV LG NanoCell 65NANO806PA può essere trovata oggi su Amazon a 749 euro con un clamoroso risparmio dichiarato di 550 euro (-42%) rispetto al prezzo consigliato di 1.299 euro. Anche qui c’è un ritocco di quel prezzo consigliato che è facile scoprire grazie a Keepa. È vero che quella smart TV oggi è disponibile al miglior prezzo, ma dove arrivi quel prezzo consigliato di 1.299 euro non è chiaro.

Lo storico su Amazon ci dice che quella stessa smart TV non è stata proposta a 1.299 euro almeno dal giugno scorso: era in vendita a 899 euro fino al 18 luglio scorso, poi è sceso a 799 euro ed è rimasto pressoché invariato fino al 25 agosto, pochi giorni prima delle Offerte di Settembre, quando per una manciata di giorni è salito a 849 euro salvo poi scende drasticamente a 749 euro per l’ultima ondata di sconti. È vero, acquistare oggi la smart TV LG NanoCell 65NANO806PA significa portarsela a casa al prezzo più basso degli ultimi mesi, ma il risparmio rispetto a pochi giorni fa è di appena 50 euro.