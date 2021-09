Come riparare smartphone e tablet: gli strumenti di iFixit

Volete provare a riparare da soli il vostro smartphone o tablet non funzionante o danneggiato? Ecco tutto quello che dovete sapere.

Arriva nella vita di tutti, per gioco o per necessità, il momento in cui si decide di provare a riparare il proprio smartphone o tablet non più funzionante prima di mandarlo in pensione e acquistarne uno nuovo. Al grido di “peggio di così non potrà andare” – è quello che ho detto anche io prima di cuocere in forno la scheda madre di una smart TV di LG e risparmiare i soldi di una costosa riparazione – ci si arma di santa pazienza e degli strumenti giusti per provare a risolvere un problema senza ricorrere ai canali ufficiali ed esperti. La domanda è lecita: come fare a riparare da soli uno smartphone o un tablet danneggiato?

Le risposte sono molteplici e il primo passo da compiere è capire cosa si è danneggiato, così da cercare online quali sono le possibilità di riparare da soli lo smartphone o il tablet danneggiato. Si è rotto lo schermo dell’iPhone? Molto probabilmente, anche riuscendo da soli a risolvere il problema, potreste ritrovarvi con un nuovo schermo non funzionante per volere della stessa Apple. E lo stesso vale per gli iPad. Si è danneggiato il microfono? Forse si può tentare la strada della riparazione fai da te.

Non è sempre semplice capire cosa si è danneggiato, anche perchè negli smartphone e nei tablet i componenti interni sono così vicini che il rischio di un danno molteplice non è così raro, ma se riuscite a capire cosa bisogna sostituire per riportare in vita il dispositivo siete già un passo avanti e, dopo aver identificato la semplicità di sostituzione del pezzo danneggiato, potete procedere con l’acquisto del pezzo di ricambio.

Come riparare smartphone e tablet: le guide di iFixit

È qui che entra in gioco il nostro primo suggerimento. Abbiamo scelto di non concentrarci su un dispositivo o un produttore specifico proprio per fornirvi un’indicazione ad ampio spettro. iFixit è il luogo perfetto per trovare tutto quello che dovete sapere prima di provare a riparare il vostro smartphone o tablet danneggiato.

Facciamo un esempio concreto. Volete provare a riparare il vostro Samsung Galaxy s20? Vi basta andare su iFixit, trovare la pagina dedicata allo smartphone di Samsung e cercare il componente danneggiato che volete provare a sostituire per riparare il vostro smartphone. Vi troverete davanti un elenco di utili guide alla sostituzione:

Se, ad esempio, avete identificato che il problema è legato alla batteria del dispositivo, l’apposita guida vi fornirà tutte le indicazioni di cui avete bisogno. Ogni guida vi dà fin da subito delle informazioni base da tenere in considerazione prima di avviarvi in questa avventura. Sostituire la batteria di un Samsung Galaxy s20 può richiedere da 30 a 60 minuti di tempo e la difficoltà assegnata da iFixit all’operazione è Moderata. Sostituire lo schermo, invece, viene classificato come “Difficile”, mentre rimpiazzare il modulo che ospita la SIM sembra un gioco da ragazzi.

Questo vale per la quasi totalità degli smartphone e dei tablet in commercio. Provare per credere. Prima di provare a riparare da soli i vostri dispositivi danneggiati, fidatevi delle indicazioni di iFixit: se siete alle prime armi, potreste non riuscirete con successo a sostituire un componente se gli esperti di iFixit hanno classificato l’operazione come difficile.

Come riparare smartphone e tablet: cosa vi serve

Se vi sentite sicuri di riuscire nell’impresa di riparare il vostro smartphone danneggiato, il passo successivo è quello di procurarvi il pezzo o i pezzi di ricambi. Più il vostro dispositivo è recente più alte saranno le probabilità di trovare quello che state cercando a prezzi irrisori. Per restare sulla batteria del già citato Samsung Galaxy s20, vi basta fare una ricerca su Amazon per avere successo, ma anche eBay può rivelarsi molto utile in questi casi.

Spesso i pezzi di ricambio vengono forniti con tutti gli strumenti necessari per la sostituzione, dalle viti ai cacciativi e altri strumenti di smontaggio, ma se volete essere certi di avere in casa tutto quello che vi serve per riparare smartphone e tablet, iFixit ha pensato a tutto. La stessa Amazon ha una sezione dedicata proprio agli strumenti di iFixit per riparare smartphone e tablet: veri e propri set completi di tutto ciò che serve.

Vi proponiamo di seguito i più venduti e popolari.

