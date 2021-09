Amazon annuncia la linea di televisori Fire TV Omni

Le indiscrezioni si sono rivelate fondate: Amazon ha annunciato la sua prima linea di televisori Fire TV Omni, in arrivo negli Stati Uniti ad ottobre.

Detto, fatto! Amazon è entrata nel Mondo dei televisori con la prima linea di smart TV, ribattezzata Fire TV Omni in linea coi dispositivi portatili Fire TV Stick in commercio ormai da qualche anno, pronta a sbarcare negli Stati Uniti a partire dal prossimo ottobre.

Amazon ha spiegato di aver voluto reinventare la TV unendo la potenzialità dell’assistente vocale Alexa con l’esperienza maturata proprio nei già citati dispositivi Fire TV, non ultimo il Fire TV Cube con cui il colosso statunitense aveva già alzato l’asticella dell’intrattenimento domestico. Perchè limitarsi a dispositivi accessori quando può farvi arrivare a casa una vera e propria smart TV? E così sarà, anche se per ora solo negli Stati Uniti.

La serie Fire TV Omni di Amazon è composta da cinque modelli che vanno dal taglio più piccolo, i 43″ che si adattano ad ogni stanza e casa, all’enorme modello da 75″ con tutte le caratteristiche che ci si aspetta da una smart TV di ultima generazione: risoluzione 4K Ultra HD, HDR10, HLG e Dolby Digital Plus.

I televisori della serie Fire TV Omni di Amazon integrano la tecnologia e l’esperienza di Fire TV con la tv tradizionale. E Alexa diventa il cuore pulsante della nostra TV, che sarà interamente controllabile anche senza telecomando. Potremo dire ad Alexa di accendere e spegnere la TV, attivare o disattivare i sottotitoli o cambiare la lingua, gestire la luminosità e il volume, ma anche gestire le eventuali soundbar collegate, cambiare la fonte del segnale e pure controllare i dispositivi nella nostra casa smart, proprio come facciamo già coi dispositivi Echo.

Pur trattandosi di smart TV di livello medio-alto, i cinque modelli della serie Fire TV Omni hanno un prezzo piuttosto contenuto, in linea con la strategia avviata da Amazon con Fire TV Stick. La versione base da 43″ sarà in vendita a 409,99 dollari. Questi i prezzi ufficiali per gli Stati Uniti: