La serie di Uncharted arriverà su PS5 e PC nel 2022

Gli ultimi due capitoli della serie di Uncharted sbarcheranno su PS5 e PC all’inizio del 2022: ecco i primi dettagli e il trailer d’annuncio di Sony.

Non solo GTA V e GTA Online. Il 2022 si preannuncia un anno ricco per i videogiocatori di PlayStation 5 grazie all’arrivo sulla console di ultima generazione di Sony di una delle serie videoludiche più amate di sempre, quella di Uncharted. L’annuncio a sorpresa è arrivato dalla stessa Sony durante l’evento PlayStation Showcase 2021: gli ultimi due episodi della saga di Uncharted arriveranno su PS5 e PC all’inizio del 2022, in data ancora da definire.

La nuova edizione della serie di Nathan Drake risponde al nome di Uncharted: Raccolta – L’eredità dei ladri e conterrà l’ultimo capitolo uscito nel 2016, Uncharted 4: Fine di un ladro, e lo spin-off uscito l’anno successivo, Uncharted: L’eredità perduta, incentrato sulla cacciatrice di tesori Chloe Frazer.

Giubilo soltanto a metà, visto che i primi tre capitoli di Uncharted non sono al momento pervenuti. Gli utenti di PlayStation avranno comunque la possibilità di rigiocare Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Il covo dei ladri e Uncharted 3: L’inganno di Drake su PS5 grazie alla retrocompatibilità, mentre gli utenti di PC dovranno accontentarsi di iniziare l’avventura di Nathan Drake dal suo capitolo conclusivo.

Se l’edizione per PS5 di Uncharted: Raccolta – L’eredità dei ladri arriverà all’inizio del 2022 in data ancora da fissare, la versione per PC è ancora in fase di sviluppo e potrebbe tardare un po’ ad arrivare. Lo sviluppo è curato da Iron Galaxy e al momento l’azienda non si è sbilanciata oltre a dire che la versione PC arriverà “poco dopo” quella PS5. Nessuna certezza, quindi, se non che nel 2022 Nathan Drake potrà conquistare anche milioni di giocatori su PC.