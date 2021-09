Netflix, serie TV e film in uscita tra il 13 e il 19 settembre

Tutti i film e le serie TV in uscita su Netflix dal 13 al 19 settembre 2021: da Sex Education 3 al documentario Schumacher.

Netflix si arricchisce di tante novità questo mese, ma quali sono i contenuti da non perdere tra il 13 e il 19 settembre?

Gli abbonati dovranno tenere sicuramente in considerazione Sex Education 3, nuova stagione di una delle serie di punta del colosso dello streaming: la season 2 si era conclusa con un grande cliffhanger, ovvero il messaggio in segreteria contenente la dichiarazione d’amore di Otis a Maeve, cancellato da Isaac prima che la giovane lo potesse ascoltare. La terza stagione darà inizio a un altro anno scolastico presso il liceo Moordale, adesso gestito da una nuova preside interpretata dall’attrice Hope Haddon.

Per quanto riguarda i film originali di settembre 2021, Netflix accoglierà nel suo catalogo NightBooks – Racconti di paura, un dark fantasy che strizza l’occhio a Piccoli Brividi e vede Krysten Ritter nei panni di una strega che rapisce i bambini e li tiene prigionieri. Prodotto da Sam Raimi, il film tratto dall’omonimo romanzo di J.A. White promette intrattenimento per grandi e piccoli.

Grande attesa anche per il documentario Schumacher, che ripercorre la storia del grande pilota di Formula 1 fino al terribile incidente del 2013. Arricchito da interviste e immagini inedite, si avvale della partecipazione dei due figli di Michael, Gina Maria e Mick, a cui sono stati affidati i commenti più toccanti.

Tra le pellicole non originali potrebbero invece destare interesse Skyscraper, in cui Dwayne Johnson interpreta un ex agente dell’FBI che si occupa di valutare la sicurezza dei grattacieli, e Godzilla II – King of the Monsters, sequel del film del 2014.

Netflix: tutte le novità tra il 13 e il 19 settembre

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali Netflix

Jack Whitehall – Travels with my Father (stagione 5 – docuserie) – 14 settembre

He-Man and the Masters of the Universe (stagione 1 – serie kids) – 16 settembre

Sex Education (stagione 3) – 17 settembre

Squid Game (stagione 1) – 17 settembre

Chicago Party Aunt (stagione 1- animazione per adulti) – 17 settembre

Film originali Netflix

Scuola di sopravvivenza: sfida al cielo – 14 settembre

NightBooks – Racconti di paura – 15 settembre

I miei eroi erano i cowboy – 16 settembre

Bac Nord – 17 settembre

Il padre che smuove le montagne – 17 settembre

Ankahi Kahaniya – Storie non dette – 17 settembre

Film non originali

Skyscraper – 14 settembre

La rivalsa di una madre – Breaking In – 14 settembre

Migliori nemici – 15 settembre

Cairo Road – 15 settembre

A Touch of Love – 15 settembre

4 in legge – 15 settembre

Accadde a Berlino – 15 settembre

La gabbia d’oro – 15 settembre

Prendeteci se potete – 15 settembre

Thoroughbreds – 15 settembre

Lift for Patients – 17 settembre

Dolor y Gloria – 19 settembre

Godzilla II – King of the Monsters – 19 settembre

Reality show

Le case vacanze più incredibili del mondo (stagione 2) – 14 settembre

Nailed It! (stagione 6) – 14 settembre

Too Hot To Handle – America Latina (primi 3 episodi) – 15 settembre

Al passo con i Kardashian (stagione 6) – 17 settembre

Documentari

Schumacher – 15 settembre

A Bolu (documentario musicale) – 17 settembre

Alganesh – 17 settembre

Il genio femminile – Donne al Vaticano – 17 settembre

Squali: una reputazione immeritata – 17 settembre

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno la piattaforma nella settimana dal 13 al 19 settembre 2021.

Film in scadenza

Animali fantastici – I crimini di Grindelwald – 13 settembre

Chief Daddy – 14 settembre

The Terminal – 14 settembre

Ip Man 3 – 16 settembre

Split – 16 settembre

The First Line – 19 settembre

The Treasure – 19 settembre

Serie in scadenza

Inside The Freemasons – 14 settembre

Documentari in scadenza

Trixie Mattel: Moving Parts – 14 settembre

Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives – 16 settembre

Reality show in scadenza

Cabins in the Wild with Dick Strawbridge – 14 settembre

How to Live Mortgage Free with Sarah Beeny – 14 settembre

Tre mogli e un marito – 14 settembre

