Huawei celebra la festa dei nonni con il MatePad 11

Secondo una recente ricerca, il 51,3 % dei nonni dichiara di sentirsi a proprio agio con le nuove tecnologie e il 59,6% già possiede un tablet.

Secondo una recente ricerca condotta su un target senior under 64 anni, tra maggio e agosto 2021, dalla società di targeting Global Web Index, il 51,3 % dei nonni intervistati ha dichiarato di sentirsi a proprio agio con le nuove tecnologie e il 59,6% già possiede un tablet. Partendo da questi dati, per la Festa dei Nonni ormai alle porte, Huawei ha pensato ad alcune proposte legate al MatePad 11, che possono ispirare i nipoti di tutta Italia a trovare il regalo perfetto per i nonni moderni e appassionati di tecnologia. Altre offerte di Huawei, ma su altri prodotti ed estranei alla celebrazione dei nonni, sono disponibili oggi su Amazon, come potete leggere in un’altra nostra news.

Huawei MatePad 11, con Harmony Os 2.0

Per le Festa dei Nonni, il colosso cinese del mondo tech suggerisce quindi il MatePad 11, il primo tablet con il nuovo sistema operativo Harmony Os 2.0, disponibile su Huawei Store. Rispetto ai precedenti modelli, il desktop di HUAWEI si contraddistingue per una nuova modalità di visualizzazione più fruibile ed efficiente e per questo è uno dei pochi tablet adatto a tutti, ai nonni tecnologici e non solo. Ci sono altre caratteristiche che rendono questo pad particolarmente appetibile e dunque perfetto anche per i più piccoli.

Display FullView da 10.95 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, 275 PPI, tecnologia DCI-P3, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e quattro microfoni integrati che riproducono fedelmente la voce evitando fastidiose distorsioni.

Il dispositivo è stato infatti progettato per ridurre al minimo l’esposizione alla luce blu e allo sfarfallio, dunque si è guadagnato le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) e TÜV Rheinland Flicker Free che sottolineano come la vista sia protetta anche dopo ore di utilizzo. Inoltre include l’opzione “Gestione digitale”, che consente ai nonni di gestire facilmente i contenuti e le app disponibili per i propri nipoti, nonché il tempo che i bambini possono trascorrere sul dispositivo.

MatePad 11: info e prezzi con o senza accessori

Il MatePad 11 è disponibile nella colorazione Matt Grey e, grazie alla sua memoria, nelle versioni da 128 GB oppure da 64 GB. Nel dettaglio: il modello MatePad 11 WiFi, 6+64GB è disponibile su Huawei Store, l’e-commerce proprietario del brand, a partire da 399,90 euro, con in regalo l’ergonomica tastiera HUAWEI Smart Magnetic Keyboard e HUAWEI M-Pencil 2, la penna esagonale che proprio come una matita tradizionale consente di divertirsi a colorare e disegnare.

La versione WiFi, 6+128GB è disponibile su Huawei Store a partire da 499,90 euro con HUAWEI Smart Magnetic Keyboard in regalo. Come per tutti i prodotti, spedizione gratuita con consegna rapida in uno/due giorni lavorativi. In più, tutti gli utenti avranno diritto al reso gratuito entro i 14 giorni dalla consegna del prodotto, oltre che a un servizio di assistenza dedicato 7 giorni su 7.