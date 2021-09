Microsoft presenta il nuovo e potente Surface Laptop Studio

Surface Laptop Studio è il dispositivo Surface più potente mai progettato da Microsoft. Ecco le immagini ufficiali, le specifiche e il prezzo.

Windows 11 è in dirittura d’arrivo e oggi Microsoft ha svelato i nuovi dispositivi della serie Surface che arriveranno anche in Italia nelle prossime settimane e che sfoggeranno l’ultima versione del famoso sistema operativo. Eravamo abituati a nuovi Surface ogni anno, ma stavolta Microsoft ha deciso di fare le cose in grande annunciando la più grande estensione della gamma di dispositivi Microsoft Surface.

La novità più grande risponde al nome di Surface Laptop Studio, il dispositivo Surface più potente mai progettato da Microsoft e disponibile sia per un’utenza consumer che business. Mantenendo lo stile dei dispositivi Surface che abbiamo apprezzato e amato in questi ultimi anni, il nuovo arrivato offre la potenza di un PC desktop, la praticità di un laptop e un vero e proprio studio creativo.

Surface Laptop Studio è dotato di uno schermo PixelSense da 14,4 pollici (2400 x 1600 pixel) con supporto fino a 120Hz e Dolby Vision, due porte USB 4 con Thunderbolt 4, il classico connettore di ricarica Surface Connect e il jack audio da 3,5 mm.

Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core H35 i5-11300H quad-core di undicesima generazione (o H35 i7-11370H a seconda della versione), fino a 32 GB LPDDR4x RAM e fino a 2 TB di spazio di archiviazione su disco SSD (disponibili anche i tagli da 256 GB, 512 GB e 1TB).

Vediamo insieme la scheda tecnica di questo potente nuovo Surface Laptop Studio:

Schermo principale : PixelSense Flow da 14,4 pollici (2400 x 1600)

: PixelSense Flow da 14,4 pollici (2400 x 1600) Processore : Intel Core H35 i7-11300H quad-core di undicesima generazione

: Intel Core H35 i7-11300H quad-core di undicesima generazione Archiviazione : 256 GB, 512 GB, 1TB, 2TB

: 256 GB, 512 GB, 1TB, 2TB RAM : 16 GB o 32 GB

: 16 GB o 32 GB Batteria : fino a 19 ore nelle condizioni di utilizzo tipiche del dispositivo

: fino a 19 ore nelle condizioni di utilizzo tipiche del dispositivo Fotocamere, video e audio :

Fotocamera anteriore per l’autenticazione tramite il riconoscimento del volto con Windows Hello

Fotocamera anteriore con risoluzione 1080p

Due microfoni Studio far-field

Altoparlanti Quad Omnisonic con Dolby Atmos

: Windows 11 Dimensioni : 323,28 mm x 228,32 mm x 18,94 mm

: 323,28 mm x 228,32 mm x 18,94 mm Peso : fino a 1.820,2 grammi

: fino a 1.820,2 grammi Ricarica : fino a 95 W

: fino a 95 W Sensori:

Sensore di luce ambientale

Accelerometro

Giroscopio

Magnetometro

Microsoft Surface Laptop Studio sarà disponibile dall’inizio del 2022 con prezzi a partire da 1.599,99 dollari.