L’UE vuole un caricatore universale per tutti i prodotti elettronici

Facilitare la vita dei consumatori e ridurre i rifiuti elettronici: l’UE prepara una proposta di legge sul caricatore unico per tutti i dispositivi.

Dopo anni di proposte e discussioni, la Commissione europea passa finalmente all’azione. Il mese prossimo, infatti, presenterà una proposta per la regolamentazione dei caricatori che accompagnano quasi ogni dispositivo elettronico, dal telefono alla macchina fotografica. In particolare gli eurodeputati spingono per una legislazione che, all’interno del blocco di 27 nazioni, potrebbe segnare una svolta importante sia per i consumatori che per l’ambiente, visto che servirebbe a ridurre i rifiuti elettronici. Secondo la Commissione europea questi ultimi sono uno dei tipi di rifiuti in maggior crescita nell’UE, e si stima che possano arrivare a più di 14 milioni di tonnellate entro il 2021.

L’UE e il caricatore universale

L’introduzione di un caricatore unico per tutti i prodotti (non solo smartphone, lettori digitali, ma anche “wearable” come braccialetti digitali) abbasserebbe anche il costo dei prodotti e migliorerebbe la sicurezza e l’interoperabilità dei caricatori. Finora la Commissione europea ha preferito un approccio su base volontaria che incoraggiasse i produttori di telefoni a cooperare volontariamente. Come risposta, Apple, Samsung, Huawei e Nokia avevano firmato un’intesa volontaria per far sì che i nuovi modelli di smartphone in arrivo sul mercato dal 2011 in poi avessero caricabatterie simili.

L’accordo ha comportato una sorta di convergenza del mercato verso i connettori Usb micro-B, nonché a una significativa riduzione del numero di cavi differenti, ma senza portare a quella svolta completa auspicata.

Ecco perché la Commissione europea presenterà una legislazione per fare in modo che ci sia un caricabatterie comune per telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici all’interno dell’Unione. Già qualche mese fa la la vice-presidente della commissione Róża Thun und Hohenstein aveva tuonato che “L’UE deve mostrare la sua leadership e smettere di lasciare che i giganti della tecnologia ci impongano i loro standard. Se la sovranità digitale significa qualcosa per questa nuova Commissione, ci aspettiamo che vengano stabiliti gli standard per un caricatore comune entro i prossimi sei mesi”.