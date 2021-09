Surface Pro 8 e Surface Go 3, i nuovi arrivati nella famiglia di Microsoft

Ecco i due nuovi arrivati nella famiglia Surface di Microsoft: Surface Pro 8 e Surface Go 3. Specifiche, prezzi e disponibilità.

Non solo Surface Laptop Studio. La famiglia di Microsoft Surface sta per allargarsi come mai prima d’ora e oggi vogliamo concentrarci su due nuovi dispositivi in arrivo anche in Italia nelle prossime settimane: Surface Pro 8 e Surface Go 3.

Surface Pro 8 viene presentato da Microsoft come il modello Pro più potente di sempre, un top di gamma dotato di ampio touchscreen da 13 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, processore Intel Core di undicesima generazione, Windows 11 di serie e fino a 32 GB di RAM nella configurazione più completa.

Surface Go 3, invece, è stato definito dall’azienda come il Surface touchscreen 2-in-1 più versatile della gamma, con un design e form factor di Surface Go, processori Intel Core più veloci e un’autonomia in grado di coprire un’intera giornata di lavoro.

Surface Pro 8: la scheda tecnica

: Fotocamera anteriore per l’autenticazione tramite il riconoscimento del volto con Windows Hello Videocamera anteriore da 5 MP con video Full HD da 1080p Fotocamera posteriore da 10 MP con messa a fuoco automatica, video 4K e HD da 1080p Due microfoni Studio far-field Altoparlanti stereo da 2 W con Dolby Atmos Sistema operativo : Windows 11

: Windows 11 Dimensioni : 287 mm x 208 mm x 9,3 mm

: 287 mm x 208 mm x 9,3 mm Peso : 889 grammi

: 889 grammi Sensori:

Sensore di luce ambientale

Accelerometro

Giroscopio

Magnetometro

Surface Pro 8 sarà disponibile all’inizio del 2022, in data ancora da definire, con un prezzo di partenza che negli Stati Uniti è stato fissato a 1.099,99 dollari.

Surface Go 3: la scheda tecnica

: Fotocamera anteriore per l’autenticazione tramite il riconoscimento del volto con Windows Hello Fotocamera anteriore da 5 MP con video HD da 1080p Fotocamera posteriore da 8 MP con messa a fuoco automatica e video HD da 1080p Due microfoni Studio far-field potenziati Altoparlanti stereo da 2 W con Dolby Audio Sistema operativo : Windows 11

: Windows 11 Dimensioni : 245 mm × 175 mm × 8,3 mm

: 245 mm × 175 mm × 8,3 mm Peso : 544 grammi

: 544 grammi Sensori:

Sensore di luce ambientale

Accelerometro

Giroscopio

Magnetometro

Surface Go 3, nella versione consumer, sarà disponibile nella colorazione Platino sul Microsoft Store e presso i principali retailer fisici e online a partire dal 5 ottobre al prezzo di 449,00 euro.