Nintendo Direct, tutte le novità annunciate per Nintendo Switch

Nella notte, il nuovo Nintendo Direct ha riservato annunci e sorprese sui prodotti in arrivo nei prossimi mesi su Nintendo Switch, compreso Bayonetta 3.

E’ andato in onda quando in Italia era la notte del 24 settembre il nuovo Nintendo Direct che come da tradizione non ha mancato di riservare qualche sorpresa e di dare spazio ad alcuni dei titoli più attesi nei prossimi mesi per Nintendo Switch. Su tutti il primo video di gameplay di Bayonetta 3 con l’anno di rilascio, 2022, l’annuncio di un’inedita avventura di Kirby e di un nuovo piano di abbonamento che consentirà di giocare ad una vasta selezione di classici per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. Infine sono state confermate le uscite di Star Wars: Knights of the Old Republic l’11 novembre 2021, e di Dying Light 2: Stay Human il 4 febbraio 2022, in versione Cloud. Di seguito gli annunci più importanti in ordine alfabetico, con delle brevi descrizioni tratte anche dal sito ufficiale di Nintendo.

Bayonetta 3

La strega sta per tornare. Bayonetta 3 arriverà in esclusiva su Nintendo Switch nel 2022, con un nuovo capitolo sviluppato da Platinum Games come da tradizione ricco di avventura e azione. In questo frenetico hack and slash l’utente tornerà a vestire gli aderenti panni di Bayonetta, l’ultima discendente rimasta dell’antico clan delle Streghe di Umbra, che non ha ricordo della propria giovinezza. Liberata da una bara sul fondo di un lago, si ritrova inizialmente catapultata nel millenario scontro tra angeli e demòni, e nel tentativo di recuperare la memoria si mette anche sulle tracce di una gemma, conosciuta come l’Occhio destro, appartenente ad un set chiamato gli Occhi del Mondo. Ma cosa l’aspetterà nel nuovo episodio?

Castlevania Advance Collection

Nel corso del Nintendo Direct di stanotte Konami ha finalmente svelato ufficialmente Castlevania Advance Collection, la raccolta che permetterà a tutti i fan della saga di giocare i titoli pubblicati originariamente su Game Boy Advance. Da questo punto di vista la collection di Konami includerà quattro giochi, nello specifico Castlevania Circle of the Moon, Castlevania Harmony of Dissonance, Castlevania Aria of Sorrow e Castlevania Dracula X. Tutti i titoli citati sono stati migliorati con nuove funzionalità e una pratica Enciclopedia, un lettore musicale con tutte le colonne sonore e la funzione per cambiare la regione della ROM per giocare a tutti i capitoli in versioni diverse.

Chocobo GP

“Accendi il motore e scopri un nuovo tipo di corse con decine dei tuoi chocobo preferiti, completi di abilità e varianti uniche. Equipaggia Magiliti e sbaraglia la concorrenza in diversi circuiti familiari nelle modalità multigiocatore in locale e online. Gareggia nei tornei e diventa il campione!”. Così lo sviluppatore descrive questo nuovo titolo basato sui famosi pennuti gialli di Square Enix, vere e proprie icone della serie Final Fantasy. I chocobo saranno dunque protagonisti di una serie di avvincenti quanto divertenti sfide di corsa su circuiti folli e complicati il giusto, per offrire divertimento ma anche un buon livello di sfida ai videogamer.

Kirby e la Terra Perduta

La prossima avventura di Kirby su Nintendo Switch sarà in 3D! In questo nuovo titolo, i giocatori potranno esplorare liberamente aree tridimensionali usando le classiche abilità di Kirby. Quali minacce dovrà affrontare questa volta il nostro eroe mentre si fa strada tra i resti di un’antica civiltà? Del titolo non sono state rilasciate ulteriori informazioni, anche se sappiano già trattarsi di un gioco d’azione e piattaforme, con un’ambientazione particolare, considerando il soggetto, legata probabilmente a un misterioso evento che ha modificato il mondo di gioco, abbandonato dall’antica civiltà che lo abitava.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Con Monster Hunter Rise: Sunbreak per Nintendo Switch puoi andare a caccia dove e quando vuoi! Esplora vasti scenari ispirati all’antico Giappone, affronta mostri feroci da solo o con gli amici e usa le risorse che ottieni nelle tue battute di caccia per forgiare nuove armi e armature!”. L’avvistamento di un mostro leggendario segnala il ritorno di un evento catastrofico che rischia di gettare nel panico il villaggio di Kamura. Con l’aiuto del capovillaggio e degli altri abitanti, devi affinare le tue abilità di caccia per impedire che questo tranquillo insediamento venga messo a ferro e fuoco dai mostri.

Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo

Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo è il nuovo abbonamento che Nintendo propone ai suoi utenti. Si tratta di un’offerta che dal prossimo mese di ottobre consentirà, come accennato prima, di giocare a un’ampia selezione di classici per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. Ma non solo: attraverso la sottoscrizione, gli abbonati potranno acquistare gli esclusivi controller Nintendo 64 e SEGA Mega Drive nel My Nintendo Store, e come sempre godere di tutti i benefici dell’abbonamento classico, ovverosia gioco online, sistema di salvataggi via cloud, app per la messaggistica e così via.

Splatoon 3

Il nuovo trailer di Splatoon 3, che abbiamo visto nell’ultimo Nintendo Direct, ha rivelato alcuni dettagli relativi alla modalità storia e ai nuovi livelli e armi speciali. Il tema della modalità storia di Splatoon 3 è “Il ritorno dei mammiferiani”. Cosa potrà mai significare in un mondo in cui i mammiferi sono spariti dalla superficie del pianeta (ad eccezione di due gatti)? Da dove sono venuti gli Inkling e cosa li aspetterà? Il personaggio principale, che vive a Splatville, si guadagna da vivere con la raccolta di materiali di scarto insieme al suo amico Salmonello e si diverte in avvincenti mischie mollusche. In seguito all’incontro con la Nuova Divisione Branchia, che combatte contro gli Octariani, ottiene la promozione a “Numero 3”.