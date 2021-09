Xiaomi 11T Lite 5G NE in offerta lancio con 100 euro di sconto!

Il nuovo arrivato in casa Xiaomi, l’economici e potente Xiaomi 11T Lite, scende di 10 euro in occasione del lancio: solo fino a domani.

La nuova serie di smartphone di Xiaomi presentata lo scorso 15 settembre è finalmente sbarcata oggi in Italia e, in occasione del lancio e solo per pochi giorni, il colosso cinese ha deciso di proporci uno dei nuovi arrivati, Xiaomi 11 Lite 5G NE, ad un prezzo davvero vantaggioso: 299,90 euro invece dei 399,90 euro del prezzo di listino, con uno sconto di 100 euro valido solo per una manciata di giorni.

Il nuovo dispositivo, versione più economica del Xiaomi 11T, sarà disponibile nel nostro Paese a partire dal 25 ottobre 2021, giorno in cui arriveranno anche tutti i Xiaomi 11 Lite 5G NE che saranno ordinati in occasione di questa offerta in scadenza già domani.

Il prezzo di lancio col 25% di sconto è valido per entrambe le colorazioni di Xiaomi 11 Lite 5G NE, Bubblegum Blue e Truffle Black.

Xiaomi 11 Lite 5G NE vanta un display AMOLED piatto da 6,55″, ampia gamma cromatica DCI-P3 e una profondità di colore TrueColor a 10 bit, riuscendo così a riprodurre ben 1,07 miliardi di colori sullo schermo per un alto grado di precisione del colore.

Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 778G, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. La capiente batteria da 4.250 mAh, unita alla ricarica rapida da 33W, assicura una durata per l’intera giornata anche con un utilizzo intensivo e possibilità di ricaricare l’intera batteria in pochissimo tempo.

Xiaomi 11T Lite 5G NE: la scheda tecnica