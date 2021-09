Annunciata una nuova versione della lampada speaker di IKEA

Sonos e IKEA hanno aggiornato la loro lampada speaker intelligente per consentire una maggiore personalizzazione. Tutti i dettagli e le foto.

Sonos e IKEA hanno annunciato una nuova versione della loro lampada da tavolo con casse Wi-Fi della linea SYMFONISK, con una migliore esperienza audio e un design personalizzabile. La luce e il suono amplificano gli stati d’animo delle persone, e sono elementi importanti per creare atmosfera in casa tanto quanto un tappeto, un’opera d’arte o un divano. Basandosi su questi concetti, IKEA ha deciso tempo fa di rendere accessibile a tutti un sistema di illuminazione intelligente abbinato a un sound di alta qualità e, in collaborazione con i tecnici del suono di Sonos, ha creato la lampada da tavolo con cassa Wi-Fi all’interno della famiglia di prodotti SYMFONISK, ovverosia una serie di articoli d’arredamento dalle straordinarie caratteristiche sonore ed estetiche.

Ma col passare dei mesi e col cambiamento nelle abitudini di molti clienti, si sono rese necessarie alcune piccole m significative modifiche, che l’azienda svedese ha subito recepito progettando una seconda generazione di lampade speaker intelligenti che sarà disponibile a partire dal prossimo ottobre 2021 nei negozi IKEA e su IKEA.com, in Nord America e in mercati selezionati in Europa, prima di raggiungere tutti i mercati IKEA il prossimo anno.

La seconda generazione della lampada speaker di IKEA

La nuova versione della lampada da tavolo SYMFONISK combina come sempre la funzionalità di una lampada intelligente con quella di un altoparlante intelligente, ma è stata ulteriormente sviluppata per quanto riguarda il suono e il design. “Dal lancio del primo diffusore con lampada da tavolo SYMFONISK, abbiamo imparato molto su come e dove esse vengono utilizzate. Ad esempio, molte persone le usano su un comodino, il che ci ha portato a creare una nuova base della lampada leggermente più piccola, afferma Stjepan Begic, product owner di IKEA of Sweden.

“Ora offriamo anche ai clienti più scelte di design, rendendo la nostra lampada con diffusore audio più adatta alle loro esigenze e all’arredamento delle loro case”.

Il nuovo modello della linea SYMFONISK consente quindi una maggiore personalizzazione in quanto il prodotto, che dispone dei comandi sulla lampada stessa, è ora suddiviso in due parti vendute separatamente. Da una parte c’è la base contenente l’altoparlante, disponibile nei colori bianco o nero al prezzo di 129€ (circa 150 dollari); dall’altra il paralume, disponibile in due versioni, ovverosia in vetro (30€), opaco o nero traslucido, oppure in tessuto (20€), sempre coi colori nero o bianco. La nuova lampada, infine, supporta anche una gamma più ampia di lampadine grazie all’attacco E26/E27 aggiunto.

Dulcis in fundo, il nuovo diffusore della serie SYMFONISK presenta un’architettura acustica completamente nuova che utilizza una guida d’onda personalizzata, creando un’esperienza sonora eccezionale, da qualsiasi angolazione. L’altoparlante della lampada si connette tramite Wi-Fi e può essere utilizzato come unica sorgente sonora in una stanza, oppure può essere connesso ad altri prodotti Sonos, inclusi quelli della gamma SYMFONISK. Come tutti i prodotti del brand, anche questo altoparlante fa infatti parte del sistema Sonos, collegando facilmente gli ascoltatori a più di 100 servizi di streaming.