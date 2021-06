IKEA lancia un nuovo diffusore audio che sembra un quadro

La collezione SYMFONISK di Sonos-IKEA si arricchisce di un nuovo diffusore che sembra un quadro da appendere o poggiare su un ripiano.

La famiglia di dispositivi SYMFONISK, che IKEA ha ideato in collaborazione con i tecnici del suono di Sonos, si arricchisce di un nuovo componente: la cornice con cassa Wi-Fi SYMFONISK, che sarà in vendita dal 15 luglio 2021.

La serie SYMFONISK

SYMFONISK è una serie di articoli d’arredamento dalle particolari caratteristiche sonore ed estetiche, che si integra perfettamente nelle case, trasformando il sound in un elemento d’arredo. Nata dalla collaborazione tra le competenze di IKEA in materia di home furnishing e quella di Sonos nella produzione di casse audio, nonché in qualità di ideatore del concetto di Multi-Room Wireless Home Audio, SYMFONISK racchiude sound di alta qualità abbinato a un ottimo design. Dopo la lampada da tavolo con cassa Wi-Fi e la cassa Wi-Fi da scaffale, introdotte nel 2019 nell’assortimento IKEA, la serie si amplia con una cornice con cassa Wi-Fi integrata.



Disponibile in versione bianca o nera, con pannelli frontali intercambiabili in diversi stili e colori per poter rinnovare lo stile della stanza tutte le volte che si vuole, l’articolo ha dimensioni compatte e può quindi essere appeso come un quadro, sia da solo che insieme ad altre decorazioni, oppure collocato sul pavimento o sul ripiano di un mobile, appoggiandolo alla parete. Spiega Sara Morris, Principal Product Manager di Sonos:

La cassa SYMFONISK combina le tecnologie audio di Sonos e il design di IKEA in modi nuovi e sorprendenti, dando vita a un prodotto che nessuna delle due aziende avrebbe potuto creare da sola. Il design acustico di Sonos permette una riproduzione musicale incredibilmente potente e cristallina per una forma così compatta.

La cornice si collega alla rete Wi-Fi e diffonde la musica nella stanza. In tal senso si può usare come unica fonte sonora o connetterla ad altri prodotti della serie SYMFONISK o della gamma Sonos. Questo significa che si può collegare a oltre 100 servizi di streaming e a tutti i prodotti realizzati dal noto marchio del settore audio. A partire dal 15 luglio 2021, la cornice con cassa Wi-Fi SYMFONISK sarà disponibile nei negozi IKEA e online in Europa e Nord America, e successivamente anche nelle altre regioni.