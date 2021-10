Netflix, serie TV e film in uscita tra il 4 e il 10 ottobre

Tutti i film e le serie TV in uscita su Netflix dal 4 al 10 ottobre 2021: dallo show Pretty Smart alla pellicola horror C’è qualcuno in casa tua.

Netflix rimpolpa il suo catalogo con nuovi contenuti nella settimana compresa tra il 4 e il 10 ottobre.

Tra le serie TV più attese si annovera indubbiamente Pretty Smart, prodotta dalla regista di How I Met Your Mother, Pamela Fryman. Si tratta di una comedy incentrata su una snob intellettuale che, in seguito alla rottura con il fidanzato, si trova ad andare a casa della sorella e condividere i suoi spazi con tre coinquilini. Sebbene il loro stile di vita sia totalmente opposto a quello della protagonista, piano piano la aiuteranno a star meglio e a trovare la sua dimensione.

Torna poi On My Block con la quarta e ultima stagione: la season 3 si era conclusa con Monse, Cesar, Ruby e Jamal rapiti dalla gang dei Santos. Successivamente i ragazzi hanno dovuto trovare Lil’ Ricky. On My Block riprenderà quindi per portare sul piccolo schermo il gran finale, con i protagonisti che pare si siano allontanati. Riuscirà la stagione 4 a riavvicinarli?

Da tenere d’occhio inoltre Il codice da un miliardo di dollari, show incentrato su un artista e un hacker che citano Google per violazione di brevetto negli anni ’90.

Lato film, invece, senz’altro interessante l’horror C’è qualcuno in casa tua: interpretato da Sydney Park e tratto dal libro di Stephanie Perkins, racconta la storia di una studentessa all’ultimo anno di liceo che, insieme ad altri maturandi, si trova a essere il bersaglio di un killer mascherato, deciso a fare luce sui segreti che gli studenti nascondono.

Gli appassionati di thriller, poi, potrebbero apprezzare Rancore: la pellicola segue un capo della polizia coinvolto in un incidente stradale, che scopre parte di un complicato complotto contro i suoi colleghi poliziotti. Infine, i fan di animazione potrebbero essere contenti di sapere che uscirà il film Pokémon: I segreti della giungla.

Netflix: tutte le novità tra il 4 e il 10 ottobre

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

On my Block (stagione 4) – 4 ottobre

Remember You (stagione 1) – 5 ottobre

Il lato oscuro dello sport (volume 1 – docuserie) – 6 ottobre

La vendetta delle Juana (stagione 1) – 6 ottobre

Il codice da un miliardo di dollari (stagione 1) – 7 ottobre

L’ingegno dello yakuza casalingo (seconda parte) – 7 ottobre

La via del grembiule – Lo yakuza casalingo (seconda parte) – 7 ottobre

Pretty Smart (stagione 1) – 8 ottobre

Altro che caffè (stagione 3) – 8 ottobre

House of Secrets: The Burari Deaths (miniserie) – 8 ottobre

In una notte buia e spaventosa (stagione 1) – 8 ottobre

Blue Period (episodi settimanali) – 9 ottobre

Hometown Cha-Cha-Cha (episodi settimanali) – 9 ottobre

Film originali di Netflix

In fuga da Undertake (Speciale interattivo) – 5 ottobre

C’è qualcuno in casa tua – 6 ottobre

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light – 8 ottobre

Mio fratello, mia sorella – 8 ottobre

Rancore – 8 ottobre

Gli altri film

Il cardellino – 6 ottobre

La tortura del silenzio – 6 ottobre

Les Carabiniers – 6 ottobre

Pokémon: I segreti della giungla – 8 ottobre

Angeliena – 8 ottobre

Il sogno di Crumb – 10 ottobre

La famiglia Van Paemel – 10 ottobre

Lee & Cindy C – 10 ottobre

Mira – 10 ottobre

Peter Bell 2 – A caccia della corona dello zar – 10 ottobre

The Sacrament – 10 ottobre

The Seventh Heaven – 10 ottobre

Stand-up comedy

Dave Chappelle: The Closer – 5 ottobre

Documentari

La magia del diario di Anna Frank – 10 ottobre

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno la piattaforma nella settimana dal 4 al 10 ottobre 2021.

Film in scadenza

Brightburn – 4 ottobre

Prendimi! – 4 ottobre

Capri-Revolution – 5 ottobre

Cats – 9 ottobre

Doom – 9 ottobre

Ouija – 9 ottobre

Revolutionary Road – 9 ottobre

Safe House – Nessuno è al sicuro – 9 ottobre

The Bling Lagosians – 10 ottobre

Serie in scadenza

The Story of Diana – 4 ottobre

The Story of Diana – 4 ottobre