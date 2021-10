La nuova Nintendo Switch con schermo OLED è in vendita!

Schermo OLED da 7 pollici, nuova porta LAN e spazio di archiviazione raddoppiato: ecco la nuova Nintendo Switch modello OLED. Al via i pre-ordini!

La nuova console di casa Nintendo è ufficialmente disponibile, ma le scorte sono limitate e il modello Blu Neon/Rosso Neon sta già andando a ruba e la consegna è slittata di qualche settimana. In pronta consegna, invece, il modello Bianco/Nero.

Nintendo annuncia la nuova Switch con schermo OLED

La famiglia di console di casa Nintendo si allargherà entro la fine dell’anno con la nuova versione di Nintendo Switch presentata oggi dal colosso giapponese che risponde al nome di Nintendo Switch modello OLED, un chiaro riferimento alla tipologia di schermo di cui sarà dotata la nuova console.

Non solo lo schermo della Nintendo Switch diventa OLED, e quindi porta con sé colori più intensi e contrasto elevato, ma aumenta anche di dimensioni. 7 pollici contro i 6,2″ della versione attualmente in commercio, ma le dimensioni finali della console restano invariate grazie ad una cornice più sottile che ha permesso a Nintendo di ottimizzare al meglio la parte principale e frontale di Switch.

Le novità, però, non finiscono qui. Lo stand di Nintendo Switch aumenta sensibilmente di dimensioni ci permetterà di regolare con più libertà l’angolo di visualizzazione così da rendere perfetta l’esperienza di gioco a seconda della superficie su cui posizioneremo la console.

Nintendo ha deciso di potenziare anche i collegamenti della base di Nintendo Switch. Alla presa per il blocco alimentatore e la presa HDMI vengono affiancate due porte USB (e non più soltanto una) così come una nuova porta LAN per collegare Nintendo Switch direttamente al modem di casa ed avere così una connessione alla rete più stabile rispetto al Wi-Fi.

L’altra buona notizia è che la scheda di memoria interna raddoppia rispetto alla versione classica di Nintendo Switch. Non più soltanto 32 GB di archiviazione di base, ma 64 GB che possono poi essere estesi, come accade anche con la versione attuale, utilizzando una scheda microSD aggiuntiva. Nintendo ha migliorato anche il suono della console, più nitido anche in modalità portatile o da tavolo.

Gli amanti della colorazione più classica di Nintendo Switch potranno trovare la versione blu neon/rosso neon anche del nuovo modello OLED, mentre chi è alla ricerca della novità potrà puntare sul modello bianco. Nintendo non ha ancora ufficializzato il prezzo della versione OLED di Nintendo Switch, ma ha già confermato la data di uscita per l’Italia: 8 ottobre 2021!