TikTok, l’app in arrivo sulle Smart TV di LG

L’app TikTok si potrà scaricare su alcuni modelli di TV. Intanto il social dedica ottobre al benessere della sua community con #UnMesePerMe.

TikTok sarà presto disponibile sulle Smart TV di LG. ByteDance, l’azienda cinese proprietaria del noto social network, ha stretto infatti un accordo con LG Electronics per sviluppare una versione della sua app che potrà poi essere installata direttamente sui televisori del brand, come in passato avvenuto con Samsung. L’applicazione, però, non sarà disponibile per tutti i tipi di televisori della compagnia sudcoreana specializzata nella produzione di apparecchiature elettroniche e telefonini, ma solo per i più recenti modelli di Smart TV. Nel dettaglio si parla di quelli rilasciati sul mercato nel 2020 e nel 2021, come rilevato da The Verge, che in tal senso scrive di modelli “webOS 5.0 e webOS 6.0 con aggiornamento firmware a partire dal 7 ottobre“, e per adesso solo nel Regno Unito, in Francia e Germania.

#UnMesePerMe: TikTok dedica ottobre al benessere mentale della community

TikTok è il luogo che centinaia di milioni di persone scelgono per esprimere la propria creatività e sentirsi parte di una community:”teniamo molto alla nostra comunità di utenti, e per questo stiamo facendo ulteriori passi per supportare il benessere degli utenti sulla nostra piattaforma“. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che come ogni anno si terrà il 10 ottobre, il social ha deciso di promuovere per tutto il mese hashtag, contenuti e LIVE per sensibilizzare la community italiana rispetto all’importanza del benessere mentale.

A partire da hashtag come #UnMesePerMe – un invito a condividere buoni propositi per stare bene – verranno affrontate e condivise le tematiche della vita online, mindfulness e benessere mentale con l’hashtag #Benessere, sport e benessere fisico con #FitnessRoutine e realtà post-lockdown con #SaneAbitudini.

Il social network di proprietà di ByteDance vuole così invitare la sua community a prendersi del tempo per pensare al proprio benessere, sia fisico sia mentale, per affrontare al meglio la propria presenza online e i cambiamenti che il COVID-19 ha portato nelle vite di molti. In programma anche una serie di TikTok LIVE tematiche – dalla mindfulness a consigli su come gestire in sicurezza la propria vita online, la pressione e l’ansia – che accompagneranno la community lungo tutto il mese di ottobre. Protagonisti, esperti e creator della piattaforma che si racconteranno condividendo con la community le proprie esperienze. Per tutti i dettagli vi rimandiamo a questa pagina ufficiale.