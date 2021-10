Lenovo presenta la gamma di tablet Yoga in arrivo in Italia

Lenovo introduce in Italia i nuovi tablet Yoga Tab 13 e Yoga Tab 11 con Android, più il portfolio completo di device della serie P.

Lenovo ha presentato la gamma di tablet premium in arrivo in Italia con funzionalità smarter e Android con 5G. I nuovi dispositivi di fascia premium si distinguono per qualità del design, funzionalità intelligenti, audio e video. Sui più recenti tablet Android di Lenovo è presente Entertainment Space di Google, la nuova interfaccia dedicata all’intrattenimento e ai videogiochi, con servizi gratuiti e a pagamento. In ambiente smart hub, è possibile trasformare i tablet in hub intelligenti grazie a Google Assistant. La nuova gamma comprende la serie Yoga, con i tablet Yoga Tab 13 e Yoga Tab 11 e il portfolio completo di tablet della serie P, come Tab P12 Pro e Tab P115G, recentemente annunciati al Tech World, che si aggiungono a P11 Pro e P11, già disponibili in Italia.

La nuova serie: Yoga Tab 13 e Tab 11, home cinema e condivisione in famiglia

Lo Yoga Tab 13 è un home cinema portatile rivestito in Alcantara, un materiale prodotto in Italia, certificato Carbon Neutral che protegge dalle impronte digitali. Possiede un ampio display da 13” con risoluzione 2K (2160×1350) e pannello LTPS (Low Temperature Poly-Silicon), più efficiente dal punto di vista energetico e meno riflettente. Il pannello è compatibile con la tecnologia Dolby Vision HDR, che offre dettagli incredibili e qualità delle immagini estremamente brillanti (1080p).

Il design di Yoga Tab 13 si distingue per il sostegno alla base del tablet, che può essere utilizzato in diverse modalità e posizioni anche come secondo schermo del PC tramite il cavo micro-HDMI.

Grazie poi a quattro altoparlanti JBL tra cui due integrati nel soundbar e il software Lenovo Premium Audio con Doly Atmos, il tablet offre un suono pulito e avvolgente, un’esperienza home cinema di grande qualità, in movimento o in qualunque stanza della casa per la fruizione di contenuti in streaming fino a 12 ore. Funzionalità intelligenti come quella dello smarter log-in consentono di eseguire videochiamate di qualità eccezionale, con la riduzione dei rumori di fondo.

Certificato per la tecnologia Wi-Fi 6, è inoltre alimentato da una piattaforma basata su processore octa-core Qualcomm Snapdragon 870. Infine, 8GB LPDDR di memoria consentono un’esperienza di casual gameplay totale anche quando è richiesta grande potenza di calcolo, alta velocità e bassa latenza. Più adatto per essere condiviso in famiglia è invece lo Yoga Tab 11, ideale anche per lo studio grazie al supporto della penna. Con display 2K IPS da 11” e tecnologia Touch Display Driver Integration (TDDI) e Dolby Vision, questo tablet è certificato da TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e una maggiore protezione degli occhi.

Il dispositivo è disponibile in versione LTE (opzionale) e presenta molte delle funzionalità di intrattenimento e produttività di Yoga Tab 13. Basato sul potente processore octa-core Mediatek Hello G90T con chip di memoria UFS per una visione di grande qualità, altissima velocità per il gameplay su tablet, app e navigazione. Grazie all’esperienza per tablet “Kids Space” di Google, è possibile attivare una modalità dedicata ai bambini, inoltre diventa semplice e facile disegnare, impostando il tablet in modalità inclinata e attivando Lenovo Precision Pen 2 (opzionale).