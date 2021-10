Facebook: le Live Audio Room sono disponibili in tutto il mondo

Facebook ufficializza il lancio della nuova funzione in tutto il mondo. Per ora però è disponibile solo per creator e utenti famosi su iOS.

Facebook ha annunciato che le stanze audio sono da oggi finalmente disponibili in tutto il mondo, dopo essere state rese disponibili nei mesi scorsi negli Stati Uniti. Lanciate a giugno sulla scia del boom di Clubhouse, le Live Audio Room, anche se per il momento l’utilizzo è disponibile solo per creator e personaggi pubblici, e solo su iOS, anche se la società fa sapere che presto arriveranno anche su Android. In futuro, tra l’altro, potrebbero perfino sbarcare sulla versione desktop di Facebook.

Stanze audio in diretta su Facebook e Messenger

Con le Stanze audio in diretta, parte la vera sfida dell’azienda di Mark Zuckerberg a Clubhouse, con spazi di dialogo vocali dove gli utenti potranno condividere le proprie idee e conoscenze con un nuovo pubblico, creando un forum di discussione senza l’ulteriore pressione di essere davanti alla telecamera. Le Live Room, tra l’altro, consentiranno ai loro autori di monetizzare: i fan, infatti, potranno supportare i creatori e i personaggi pubblici preferiti anche attraverso delle donazioni per le cause a cui tengono.

In futuro il famoso social network proporrà altri modelli di monetizzazione, come la possibilità di addebitare un costo per l’accesso a una sala audio dal vivo tramite un singolo acquisto o un abbonamento.

Le stanze audio sono visualizzate in primo piano nel feed delle notizie di Facebook, e le persone interessate possono registrarsi per ricevere avvisi quando una “room” dal vivo viene pubblicata. Le registrazioni degli interventi audio delle Stanze possono essere registrate e “trasformate” in podcast. Così, grazie a questa nuova implementazione, gli utenti che si sono persi la diretta potranno ascoltare ciò che desiderano in un secondo momento e mentre usano l’app, mentre per quelli potenzialmente interessati a un determinato argomento, sarà lo stesso social network tramite algoritmi basati sui gusti e gli interessi dei singoli individui, a selezionarli e suggerirli.