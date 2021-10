La RAI vorrebbe far imporre il canone a smartphone e tablet

L’AD della TV pubblica lamenta ricavi dimezzati, e propone di recuperarli estendendo il tributo RAI ai dispositivi multimediali.

Incredibile ma vero: per rimediare ad anni di sprechi e mala gestione, che hanno contribuito nel tempo a indebitare la TV di Stato e a ridurne i ricavi, l’attuale Amministratore Delegato della televisione pubblica Carlo Fuortes ha pensato di formulare alcune proposte. Una , in particolare, lascia alquanto allibiti: per rientrare di parte delle perdite, che a oggi sarebbero pari a “700 milioni in 13 anni”, il dirigente avrebbe pensato ad alcune soluzione, una delle quali prevede di allargare l’obbligo di pagamento del canone RAI anche a chi non possiede una TV ma utilizza smartphone e tablet.

D’accordo alla proposta ovviamente l’esecutivo Usigrai, che in un comunicato stampa plaude alle parole di Fuortes, scrivendo tra le altre cose che “le novità che potrebbero arrivare dal recepimento della Direttiva europea in merito ai tetti pubblicitari rischiano di mettere in ginocchio la RAI. Questo quadro crea disastri strategici perché riduce gli investimenti, riduce la possibilità di fare concorsi per assumere nuove competenze, impedisce qualunque progetto di sviluppo”.