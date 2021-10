Squid Game, il videogioco è in via di sviluppo

Dopo lo strepitoso successo in TV, Squid Game si prepara a diventare un videogioco: la conferma del dirigente di Netflix Corea.

Squid Game è indubbiamente la serie TV del momento. La fama dello show Netflix si è allargata a macchia d’olio, in modo del tutto inaspettato. Era dunque prevedibile che la società decidesse di espanderne l’universo, facendolo diventare un progetto trasversale. Minyoung Kim, dirigente della divisione coreana del colosso dello streaming, ha infatti affermato che un videogioco rientra nei piani.

In un’intervista condotta da The Hollywood Reporter, Kim avrebbe così dichiarato:

Abbiamo esperti che guardano a diverse aree di potenziale. Abbiamo ricevuto un volume travolgente ma positivo di richieste dall’organizzazione. […] Stiamo prendendo in considerazione diversi settori, dai videogiochi ai prodotti di consumo, per capire davvero cosa offrire al nostro pubblico.

Squid Game: videogioco già in cantiere

La conferma che un videogioco di Squid Game sia qualcosa di concreto e non soltanto un’idea astratta è arrivata in concomitanza di un tweet pubblicato da un famoso leaker, Tom Henderson, secondo cui il titolo sarebbe già in via di sviluppo. Ha infatti affermato che i lavori al gioco sarebbero già iniziati, ma al momento non parrebbe chiaro lo studio che c’è dietro.

Vista la natura dello show coreano non è difficile immaginare un videogioco battle royale, per esempio. In ogni caso la serie si presta benissimo a un adattamento videoludico, quindi non era così imprevedibile la decisione di spremere il brand in altri settori.

Nel frattempo, i giocatori di Fortnite hanno ricreato i brutali giochi presenti nella serie TV coreana grazie alla modalità Creativa, che permette di creare contenuti su una propria isola personale.